Ospedale Papardo. “Tra un mese la fine dei lavori al Pronto Soccorso”

A breve anche la nuova terapia intensiva, con 16 nuovi posti letto

“Entro un mese i lavori del pronto soccorso saranno finalmente ultimati”. Lo ha detto la commissaria del Papardo, Catena Di Blasi, nel corso di un incontro con i deputati regionali Antonio De Luca (M5S), Calogero Leanza (Pd) e Giuseppe Lombardo (Mpa).

Di Blasi ha anche sottolineato “la necessità di potenziare il triage e aumentare i posti letto per le emergenze psichiatriche, come i Tso, perché dovrebbero essere 23, ma sono disponibili soltanto 10.

Il primario Fabio Parducci ha poi illustrato alcuni dati sugli accessi annuali al pronto soccorso, evidenziando anche alcuni punti di forza del reparto, come ad esempio la “sala rosa” per le vittime di violenza di genere e l’imminente ampliamento che prevede 7 posti letto in più, le zone dedicate all’isolamento, gli spazi dedicati alla nuova tac e alla radiologia, le nuove terapie semintensive e intensive che saranno presto messe in funzione e l’obiettivo di mettere al centro il paziente durante le attività di cura.

Obiettivo Dea di secondo livello

“Al Papardo abbiamo riscontrato delle buone condizioni del pronto soccorso – dice De Luca -. E’ sicuramente un’ottima notizia l’ormai prossima ultimazione dei lavori di ampliamento di questo reparto, che permetterà di avere un’offerta sanitaria ancora più valida. Una delle battaglie che la deputazione messinese dovrà portare avanti è quella della qualificazione di questo ospedale come Dea (Dipartimento emergenza accettazione) di secondo livello, perché il Papardo ha al suo interno le professionalità e i reparti per ottenere questo traguardo, che è importantissimo da raggiungere”.

A breve la nuova terapia intensiva

Il sopralluogo è poi proseguito con la spiegazione del funzionamento di un innovativo macchinario per il trasporto delle provette, che permette di inviarle al laboratorio competente in pochi secondi, ottimizzando i tempi e riducendo sensibilmente l’impiego del personale. La visita si è conclusa nel reparto che a breve ospiterà la nuova terapia intensiva che prevede nuovi 16 posti letto, con in più quelli per l’isolamento.