Pace del Mela, tenta di rubare una bicicletta: arrestato dai carabinieri - Tempostretto

Ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e fermato

PACE DEL MELA – I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato un uomo (già noto alle forze dell’ordine in quanto più volte denunciato per reati contro il patrimonio) responsabile del reato di furto aggravato. Mentre pattugliavano la località di Giammoro del Comune di Pace del Mela, i militari del Nucleo operativo radiomobile lo hanno notato mentre stava rubando una mountain bike, lasciata temporaneamente incustodita nei pressi di un esercizio commerciale. Accortosi del sopraggiungere dei militari, l’uomo ha tentato di dileguarsi rapidamente a bordo della stessa bicicletta, ma è stato raggiunto e bloccato. Accompagnato negli uffici della Compagnia carabinieri di Milazzo, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, in ragione dei numerosi reati perpetrati nell’ultimo periodo, mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.