Palestra Juvara. Aggiudicati i lavori di efficienza energetica

A una società di Maletto (Catania) che ha offerto un ribasso del 32,1196 %

Sarà la VI.SA. Costruzioni S.r.L., di Maletto (Catania), a realizzare i lavori di efficientamento energetico del PalaJuvara. L’azienda si è aggiudicata il contratto con un ribasso d’asta del 32,1196%, su un valore iniziale di 735.030 euro ed un importo contrattuale definitivo di 514.240 euro, inclusi gli oneri di sicurezza, oltre iva al 10 %. Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Salvatore Saglimbeni.

L’aggiudicazione è stata determinata in base al criterio del minor prezzo su un altissimo numero di partecipanti, con 251 operatori economici che hanno presentato un’offerta. Ma, al termine della fase di verifica, solo due concorrenti sono stati ammessi alla gara finale.

I lavori

L’obiettivo primario dei lavori è la riduzione dei consumi energetici della struttura e il miglioramento del comfort termico interno, in linea con gli standard di sostenibilità ambientale.

Il progetto esecutivo prevede un piano di riqualificazione che, oltre a conseguire la riduzione del consumo energetico (obiettivo primario del finanziamento Pn Metro Plus), mira a una profonda ristrutturazione funzionale e strutturale del palazzetto.

Nello specifico, i lavori appaltati alla VI.SA. Costruzioni S.r.L. includeranno l’impermeabilizzazione dell’intero plesso sportivo; la realizzazione di una nuova pavimentazione interna; la ristrutturazione completa dei bagni; opere murarie di manutenzione straordinaria necessarie a rimettere a nuovo la struttura, eliminando degrado e criticità.

L’insieme di questi interventi assicurerà un significativo miglioramento delle prestazioni energetiche (con conseguente diminuzione delle emissioni di CO2 e dei costi di gestione), ma soprattutto un notevole ammodernamento della qualità complessiva degli spazi a disposizione dei cittadini e degli atleti messinesi.