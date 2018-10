Il tridente Lestini-Ascensao-Mordecchi trascina il S. Teresa contro il Bari

S. TERESA. Il PalaBucalo si riaccende di suoni e colori. E si riempie in ogni ordine di posto per la gara d'esordio col Bari. E' iniziata con un perentorio 3-0 la quarta stagione in B1 del S. Teresa Volley. Una squadra rinnovata rispetto allo scorso anno, segnato da una salvezza sofferta raggiunta da una compagine ampiamente rimaneggiata. La musica è cambiata e si è visto subito. Il S. Teresa Volley è apparsa una squadra competitiva, anche se c'è ancora da lavorare e siamo solo all'inizio di un torneo insidioso.

Ha bene impressionato il tridente Mordecchi- Lestini-M. Ascensao che ha collezionato complessivamente 30 punti (10 a testa e va sottolineato che Mordecchi è la palleggiatrice...). Ha impressionato allo stesso tempo lo spirito di gruppo delle atlete.

E' stata una vittoria senza particolari patemi quella nella gara di esordio del campionato femminile di serie B1 girone D. L’avversario, il Pvg Bari, non ha creato particolari difficoltà alle padrone di casa salvo condurre, nel corso del terzo set dal 9-10 fino al 15-17 per poi essere ricacciato giù, sotto i colpi di Marlene Ascensao e di Erika Ghezzi.

Entrambe le squadre sono apparse molto attente in ricezione, la differenza l’hanno fatta il muro, il servizio e le doti tecniche sia come singole sia come squadra delle rosso-blu di casa.

Ospiti in campo con Romanazzi in palleggio, Cariello opposta, Peonia e La Bianca centrali, Caputo e Soleti di banda, Minervini libero. Di contro le ragazze di mister Jimenez si sono schierate con Mordecchi in cabina di regia, Raquel Ascensao opposta, Lestini p1 e Ghezzi p4, Cassone e Marlene Ascensao centrali, Lanzi libero.

Avvio di primo set contratto per ambo le squadre con frequenti errori al servizio ma al primo time-out tecnico le locali sono già avanti 8-3 dopo due bordate consecutive della milanese Ghezzi. Due ace consecutivi di Giulia Mordecchi e un tap-in vincente di Federica Cassone fanno prendere il largo alle rosso-blu che si portano sul 15-6. Le ospiti si fanno coraggio e provano a rimontare; giungono fino al 19-18 causa un’incomprensione difensiva Mordecchi-R. Ascensao ma il finale è tutto per le ragazze di casa che vanno a segno a turno con tutte le bocche di fuoco a disposizione. Il punto conclusivo giunge a causa di un attacco fuori della Soleti.

Avvio di secondo set griffato Lestini ed è subito 4-0; sul 7-1 ospiti costretti al primo discrezionale. Fast di Cassone per il 9-3. Ghezzi è murata due volte di seguito e le ospiti si portano sul 10-8. Equilibrio fino al 12-11 poi tre ace su quattro turni di battuta della “pistolera” de Roma fanno di nuovo prendere il largo alle ragazze di casa (17-11). Il 20-13 è siglato da un pregevole gesto tecnico della ragazza di Talsano che in tuffo col braccio sinistro proteso sventa la minaccia avversaria e al contempo respinge al di là del campo in zona incustodita per un punto molto applaudito. Doppio Marlene per il 22-14. Un’invasione a rete della Soleti firma il parziale del secondo set sul 25-16.

Terzo set equilibrato in avvio finché le locali piazzano uno scatto in avanti sotto i colpi di Raquel e della “tosa” Ghezzi (8-4). Sussulto ospite con Jimenez costretto al primo discrezionale sul 9-9. Ace sporco della Caputo e come detto in premessa primo vantaggio esterno delle baresi. Equilibrio fino al 16-17 quando tocca a Sarcinella ricorrere al time-out. Ghezzi, stremata, tira fuori dal cilindro due attacchi vincenti per il sorpasso per poi lasciare spazio a Gloria Santin, la mancina del Piave. Parità 20-20, poi troppi errori delle baresi che uniti a un bell’attacco di Raquel fissano il parziale sul 25-22.

Buona la prima, come si dice in questi casi. Nonostante alcuni parziali risicati, in definitiva le locali non sono mai apparse particolarmente in affanno. Bene le ospiti specie con la banda Caputo e la centrale La Bianca ma tutte hanno lottato strenuamente su ogni palla disimpegnandosi in una buona ricezione. Lanzi e Lestini da par loro in ricezione hanno sbagliato pochissimo, Marlene micidiale dal centro e per Mordecchi, in doppia cifra anche ogg.

Sanitaria Si.Com Prestasì Santa Teresa – Pvg. Bari 3-0 (25-20, 25-16, 25-22)

Santa Teresa Volley: Santin, M. Ascensao 10, Mordecchi 10, Lestini 10, Ghezzi 8, Cassone 3, R. Ascensao 8, Lanzi (L). N.e. Barbera, Dilati, Moschella, Nielsen. All: Jimenez

Pvg Bari: Romanazzi 1, Cariello 5, Piemontese, Soleti 4, La Bianca 10, Caputo 9, Peonia 8, Minervini (L). N.e. Novia, Valecce. All: Sarcinella

Arbitri. 1) Chiara Santangelo. 2) Claudio Spartà