Amando S. Teresa, countdown finito: preparazione al via, si punta al vertice

S. TERESA. Il countdown è finito. Dirigenti, tecnici e giocatrici dell’Amando Volley si sono ritrovati ieri sera in un locale del centro rivierasco. Si è trattato di un incontro conoscitivo, all’insegna del buonumore, fra volti vecchi e nuovi della squadra. Ci sono stati gli interventi del presidente Lama, di altri dirigenti e di mister Camiolo.

Il roster è quasi completo: Agostinetto e Sturniolo in palleggio, Bertiglia e De Luca opposte, Rania Marino e Siracusano schiacciatrici, Mercieca e Richiusa al centro, Foscari e Grillo nel ruolo di libero.

Agli ordini degli allenatori Camiolo e Scala, e del preparatore atletico Di Bella da oggi si inizia a sudare con due sedute giornaliere, in palestra e al Palabucalo, per mettere carburante nei muscoli delle ragazze e per affinare tecnica e tattica.

La stagione si preannuncia impegnativa, con squadre che si sono attrezzate per il salto di categoria, e l’Amando Volley vuole puntare ad un campionato di vertice. La società ha chiesto soprattutto il rispetto dei valori fondanti dello sport e della pallavolo in particolare: impegno, determinazione, lealtà e rispetto di compagni e avversari. Il risultato è importante ma viene dopo questi elementi.