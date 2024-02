Palmi. Autovelox incendiato, la denuncia del sindaco Ranuccio: “Gesto barbaro e incivile”

"L’autovelox installato sulla Statale 18 è stato incendiato. Stiamo verificando i danni all’impianto ed in queste ore sporgerò denuncia"

PALMI – “Un gesto barbaro e incivile che non appartiene alla cultura della nostra città”. La denuncia è del sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio e riguarda un autovelox che è stato bruciato, la scorsa notte, forse da qualcuno che aveva subito una multa o per emulare il cosiddetto Fleximan: “L’autovelox installato sulla Statale 18 è stato incendiato. Stiamo verificando – ha sottolineato il sindaco Ranuccio – i danni all’impianto ed in queste ore sporgerò denuncia. Da sindaco di una comunità fatta di persone perbene, sono rammaricato: so che un autovelox non può essere popolare e posso comprendere il rancore di chi, violando la legge, si è visto recapitare un verbale, ma questo gesto barbaro ed incivile non appartiene alla cultura della nostra Città. Certamente anche i messaggi sbagliati dei media, che in modo assurdo ed incomprensibile esaltano Fleximan come un eroe, hanno avuto un ruolo nella vicenda”. L’autovelox dato alle fiamme la scorsa notte, aveva creato numerose polemiche soprattutto tra gli utenti che sui social si erano lamentati innescando polemiche tanto che il comandante della Polizia locale di Palmi, Francesco Managò aveva addirittura girato e pubblicato un video per dare informazioni corrette sull’autovelox in contrada San Filippo, sulla strada statale 18.