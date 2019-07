Pane e brioche esposti alla polvere, fermati due furgoni - Tempostretto

Sarebbero stati venduti nei panifici, ma erano esposti alla luce e ad altre cause di contaminazione

BARCELLONA – Pane e prodotti da forno in condizioni igienico-sanitarie non idonee e su mezzi non appropriati. La Polizia Stradale ha fermato due furgoni a Barcellona e Terme Vigliatore, che trasportavano grosse quantità di pane e brioche, per conto di due panifici, destinati alla vendita al dettaglio e a esercizi commerciali, in scarse condizioni igienico-sanitarie in quanto non confezionati singolarmente e alla rinfusa in contenitori che li esponevano alla polvere, alla luce e ad altre cause di contaminazione.



Entrambi i veicoli sono stati sospesi dalla circolazione stradale, il primo perché alterato nelle caratteristiche tecniche (rispetto ai dati della carta di circolazione) e, pertanto, sottoposto a fermo amministrativo; il secondo perché non sottoposto alla regolare revisione. Elevate sanzioni amministrative per circa mille euro.