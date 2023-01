Parcheggio Palmara, raccolta firme dei residenti per chiedere un incontro e lo stop ai lavori - Tempostretto

Continua la protesta degli abitanti che chiedono di poter parcheggiare vicino casa. Il consigliere Zante continua i colloqui con Mondello: "Dialogo aperto"

MESSINA – La lotta dei residenti alla sosta a pagamento nel parcheggio Palmara prosegue. Dopo i continui appelli delle ultime settimane e il sopralluogo di fine dicembre della III Municipalità, gli abitanti della zona hanno portato avanti una raccolta firma che ha interessato oltre 300 persone del luogo. Il problema principale riguarda i parcheggi per i residenti, ma anche le attività commerciali, che chiedono quantomeno un modo per poter caricare e scaricare le merci.

La raccolta firme

Il documento della raccolta firme appare chiaro già dalla descrizione: “”Al signor sindaco del Comune di Messina. Poiché l’inizio dei lavori nel parcheggio Palmara implica seri problemi di ordine pubblico, traffico stradale e l’immediata chiusura di quattro attività commerciali, con la presente chiediamo la sospensione dell’inizio dei lavori e un incontro per poter discutere e decidere eventuali soluzioni e alternative”. Fondamentale quest’ultimo passaggio, l’incontro per discutere e chiedere alternative. Ci sono attività che chiedono lo stallo per carico e scarico merci, ma anche una sosta a tempo di 10 minuti. Poi ci sono gli abitanti, che hanno chiesto parcheggi per i residenti.

Zante: “Una percentuale ai residenti”

“La raccolta firme è stata voluta dai commercianti e da me – spiega il consigliere comunale Dario Ugo Zante, uno dei principali interlocutori con l’amministrazione sulla vicenda -, per accendere i riflettori sulla vicenda. Sicuramente una percentuale di parcheggi andrà ai residenti. E ovviamente dalle 20 alle 8 del mattino seguente non verrà calcolato come parcheggio a pagamento. Il dibattito è aperto e ringrazio il vicesindaco Salvatore Mondello per la disponibilità al dialogo, purché sia sempre costruttivo”.