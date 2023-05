Patti, la magia dei violini di Mirko e Valerio - Tempostretto

I due giovani musicisti resi famosi dai Coldplay incontrano le scuole

Uno straordinario fuori programma quello di oggi, per i ragazzi delle scuole pattesi coinvolte nella rassegna “Incontri d’Autore – Musica e Parole nelle Scuole”. Ad esibirsi nei locali dell’auditorium della Concattedrale di Patti, in contrada Santo Spirito, sono infatti Mirko e Valerio: i due gemelli violinisti che con la loro musica sono riusciti a “stregare” il web incantando il mondo intero e ricevendo apprezzamenti anche da alcuni big della musica internazionale, tra cui Chris Martin dei Coldplay.

I violinisti amati dai Coldplay

Nati ad Agrigento nel 2007, da piccoli si sono appassionati alla musica e quasi per caso hanno scelto di imparare a suonare il violino. La svolta artistica arriva nel 2020, quando in piena pandemia iniziano a suonare il violino di fronte ad una telecamera, postando le loro esibizioni sui social. È in questa occasione che attirano l’attenzione dei Colpdplay, che condividono l’esibizione di un loro brano scatenando l’entusiasmo di milioni di fan. Da qui un’ascesa inarrestabile, fino al primo contratto discografico firmato nel 2022 e l’uscita dell’album “The Violin Twins”, composto da dodici brani famosi arrangiati per l’occasione.

Incontri d’autore

“Si tratta – spiega il presidente della Banca della Speranza Nicola Calabria che organizza la rassegna col patrocinio del Comune – di un fuoriprogramma, un appuntamento per parlare esclusivamente di talento e passione. E di come il sacrificio, la costanza e lo studio meticoloso ci permettono di raggiungere sempre dei risultati. La società attuale ci fa credere che sia facile arrivare alla meta con la semplice apparenza e senza alcun impegno. Ma se dietro non c’è uno studio serio e appassionato, difficilmente – riflette Calabria – si raggiungeranno degli obiettivi, soprattutto nelle arti creative. “Mirko & Valerio” sono proprio l’esempio che vogliamo proporre agli studenti: quello di due ragazzi che hanno avverato i loro sogni solo grazie

alla passione e all’impegno quotidiano”.