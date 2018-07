Lavoratori e fatture false. 10 arresti per truffa e frode fiscale

Una società cooperativa dedita all’allevamento di bovini ed alla pulizia di noccioleti ed uliveti nel territorio nebroideo, anche grazie alle preziose informazioni fornite dall’Inps, risultava aver impiegato, in appena quattro anni di vita, oltre 500 lavoratori agricoli, in relazione ai quali non erano stati versati contributi previdenziali per circa un milione di euro