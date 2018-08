34 milioni in bilico per la Real Cittadella. De Luca scrive alla Regione

Un centro servizi e un parco urbano alla Real Cittadella per un importo di 34 milioni 437mila euro. E' previsto nel Patto per la Città Metropolitana di Messina firmato con la Regione il 22 ottobre 2016, tramite risorse da reperire nel Po Fesr 2014-2020. Ma la giunta regionale non l'ha mai inserito nel Patto per la Sicilia. Ecco perché la Ragioneria generale regionale chiede al Dipartimento regionale della programmazione, in quanto responsabile unico del Patto per il sud, di verificare la copertura finanziaria.

Prima che il dirigente del Dipartimento programmazione possa rispondere, il sindaco metropolitano Cateno De Luca ha scritto a entrambi i dipartimenti, ricordando che l'intervento è inserito nel Masterplan della Città Metropolitana di Messina, che sta già redigendo la progettazione esecutiva, anche in forza del Patto firmato con la Regione il 22 ottobre 2016. Con quella firma - dice De Luca - "il presidente della Regione si è impegnato a reperire le risorse disponibili, inserendo anche tale opera nella progettazione strategica della Regione".

Quindi De Luca sollecita entrambi i dipartimenti regionali "a porre in essere tutti gli adempimenti e provvedimenti tendenti a garantire ed assicurare la copertura finanziaria, come espressamente previsto dal richiamato protocollo d'intesa (fondi Fsc 2014-2020 e Po Fers 2014-2020)".

Infine il consueto commento sulla sua pagina Facebook: "La Real Cittadella non si tocca: la Regione vuole revocare un finanziamento di 35 milioni di euro per la riqualificazione della Real Cittadella a causa dell’inerzia di chi mi ha preceduto come sindaco metropolitano. Io non ci sto!".