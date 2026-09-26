Paura nella piana di Milazzo: rogo devastante ai Vivai del Mela, nube tossica sui centri abitati

Un imponente incendio ha colpito l'area vivaistica tra Milazzo e Olivarella. Una densa coltre di fumo nero, alimentata dalla combustione di materiale plastico e scarti agricoli, ha invaso la zona

Momenti di forte apprensione si sono vissuti oggi nella piana di Milazzo a causa di un violento rogo divampato all’interno dei Vivai del Mela, situati nell’area compresa tra Olivarella e il centro mamertino. Una colonna di fumo scuro e denso, spinta dalle correnti d’aria e visibile nitidamente anche a chilometri di distanza, si è rapidamente propagata, sovrastando i centri abitati vicini e creando forte preoccupazione tra gli abitanti.

L’emergenza è scattata nel giro di pochi minuti, mobilitando i residenti e gli automobilisti in transito che hanno intasato i centralini dei Vigili del Fuoco con decine di richieste di intervento. La violenza delle fiamme ha sprigionato una densa coltre nerissima, i cui vapori — secondo i primi accertamenti tecnici — sarebbero stati resi particolarmente pesanti e potenzialmente nocivi dalla combustione di materiali plastici e residui di lavorazione agricola, come teli e contenitori vivaistici.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Milazzo, che hanno lavorato intensamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dal disastro.