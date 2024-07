Pavone: “Finalmente al Messina, Sciotto merita entusiasmo”

Due anni fa il primo contatto quando il presidente voleva prendere Zeman

MESSINA – “Dopo due anni si celebra questo matrimonio con il Messina. Ringrazio il presidente Pietro Sciotto per questa opportunità in una piazza davvero importante”. A parlare è il neo direttore sportivo del Messina, Giuseppe Pavone, che mette in evidenza: “Due anni fa io e mister Zeman siamo stati contattati dal presidente Sciotto ma, avendo preso degli impegni, abbiamo dovuto declinare a malincuore l’invito. Vengo a Messina per mettere a disposizione della società la mia esperienza e lo faccio con entusiasmo perché lo merita in primo luogo Sciotto”.

Conclude Pavone: “Sono già al lavoro per l’allestimento della rosa e la programmazione del ritiro precampionato. Ringrazio i tifosi per le numerose attestazioni di stima che desidero condividere con il mio presidente”. Oltre a essersi lanciato nel Foggia di Zeman, il dirigente, ex centrocampista, di recente ha lavorato per Avellino, Cavese, Juve Stabia e Foggia.

Nel frattempo, si attendono novità sul fronte della cessione della società.

