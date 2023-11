Peppino Cocuzza Basket Milazzo sconfitti dagli Stingers di Reggio Calabria - Tempostretto

Partita equilibrata sino alla fine. Coach Romeo: "La squadra sta crescendo ma ci vuole più maturità nei momenti cruciali"

MILAZZO – Nella recente sfida di basket, la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo ha trovato una sconfitta amara contro gli Stingers di Reggio Calabria. La partita ha preso il via con un notevole equilibrio, in cui entrambe le squadre cercavano di comprendere a fondo il proprio avversario.

Nonostante la sconfitta, le due società hanno dimostrato di essere una squadra in grado di competere a livello di C Unica. La partita è stata caratterizzata da una straordinaria prova di squadra da parte dei siciliani, guidati da Iannello, che hanno combattuto fino agli ultimi istanti del match.

Il coach Romeo ha commentato la partita affermando: “Secondo me è stata una bellissima partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, che hanno risposto colpo su colpo ad ogni tentativo dell’altra squadra. Purtroppo, nel secondo quarto abbiamo avuto un calo di concentrazione che ci ha portato a concedere tiri facili, incluso alcuni tiri da tre punti. Nel terzo quarto, siamo tornati in partita grazie a una straordinaria serie di tiri da tre punti di Marco Iannello (7 su 8 in un batter d’occhio), ma alcune palle perse e disattenzioni ci hanno fatto perdere la partita, forse in modo ingiusto, nonostante un gioco di alto livello. La squadra sta crescendo, ma dobbiamo dimostrare più maturità nella gestione dei possessi nei momenti cruciali. Solo un lavoro diligente può garantire che ciò accada, e pretendo che i ragazzi siano concentrati al 100% nella settimana che precede la prossima sfida casalinga contro il Savio Messina”.

Stingers – Peppino Cocuzza / Basket Milazzo 89-84

Il giocatore chiave Magarinos degli Stingers ha contribuito a garantire alla sua squadra un iniziale vantaggio di 8-3. Gli ospiti, tuttavia, non si sono dati per vinti. Grazie a una difesa solida e alle prestazioni di Vukobrat, sono riusciti a ribaltare la situazione, ottenendo un vantaggio nei primi minuti. Magarinos ha continuato a trascinare la sua squadra con la sua velocità in transizione, portando il punteggio a 19-19 alla fine del primo quarto.

Il secondo quarto ha confermato l’equilibrio tra le due squadre, con Smorto che ha dimostrato il suo valore per i padroni di casa e Simone Albana che ha contribuito al suo meglio per gli ospiti. Tuttavia, i gialloneri hanno preso il comando della partita, guadagnando un vantaggio di 11 punti. Collier-Brooms e Vukobrat sono riusciti a ridurre il divario prima dell’intervallo, fissando il punteggio a 43-35 a favore degli Stingers.

Il terzo quarto ha visto gli Stingers allungare ulteriormente, raggiungendo un vantaggio di 16 punti nei primi minuti. Gli ospiti hanno reagito grazie a una straordinaria prestazione di Iannello, che ha realizzato sei triple in soli 3 minuti, riducendo il divario a 64-59 a favore degli Stingers alla fine del terzo quarto.

Nell’ultimo quarto, la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo ha cercato di recuperare terreno con un parziale di 8-2. Iannello, con altre due triple, ha mantenuto vive le speranze della sua squadra. Tuttavia, gli Stingers hanno resistito, con Magarinos e Pandolfi che hanno portato i padroni di casa alla vittoria con un punteggio di 89-84.

Tabellino

Parziali: 19-19, 43-35, 64-59, 89-84.

Stingers: Schiavone, Sorbara 1, Ielo, Surace 6, Magarinos 30, Costantino 3, Amedeo, Curciarello, Pandolfi 36, Smorto 13, De Sousa 2, Pucinotti 2. All. Eugenio Dattola.

Peppino Cocuzza / Basket Milazzo: Conidi 20, Corso, Lupari, Saporita, De Gaetano, Vukobrat 14, Saraò, Albana 3, Collier Broms 14, Iannello 26, Miraglia 6. All. Ciccio Romeo.

Arbitri: Caputo e Smirne.