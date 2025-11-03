 Per il Ct Vela Messina sconfitta senza appello a Santa Margherita Ligure

Per il Ct Vela Messina sconfitta senza appello a Santa Margherita Ligure

Simone Milioti

Per il Ct Vela Messina sconfitta senza appello a Santa Margherita Ligure

lunedì 03 Novembre 2025 - 10:43

I peloritani subiscono un "bagel" in trasferta nella quinta giornata di campionato, nessuna vittoria in quattro singolari e due doppi

Nulla da fare per il Ct Vela Messina sconfitto in maniera netta, per 6 a 0, sui campi di Santa Margherita Ligure, nella quinta e penultima giornata del girone 2 del campionato di tennis maschile a squadre di Serie A1. Peloritani che si sono presentati in terra ligure in formazione ampiamente rimaneggiata. Il capitano Francesco Caputo, oltre a non aver a disposizione gli stranieri in organico, ha dovuto rinunciare anche a Giorgio Tabacco, non in perfette condizioni fisiche. 

Squadra, dunque, giovanissima e composta tutta da giocatori messinesi quali Fausto Tabacco, Fabio Varsalona, Gabriele Bombara ed Enrico Egitto che nulla hanno potuto contro i più esperti avversari, perdendo tutti gli incontri per 2 set a 0. Arrivano, quindi i primi verdetti, con il Santa Margherita Ligure, a cui sarebbe bastato anche il pari, che si qualifica per i playoff scudetto con un turno di anticipo. 

In virtù della concomitante vittoria dello Sporting Club Sassuolo sullo Junior Perugia, il Ct Vela perde la seconda posizione, che vale la salvezza diretta, in favore proprio degli emiliani. Per decidere le restanti posizioni si dovrà attendere l’esito degli incontri dell’ultima giornata in programma domenica prossima. La piazza d’onore garantisce la permanenza, mentre terza e quarta classificata saranno costrette a disputare i playout, incrociando formazioni di altri gironi. 

Santa Margherita Ligure-Ct Vela 6-0
Pellegrino vs Varsalona 6-1 6-2 
Romano vs Bombara 6-1 6-3 
Martinez vs F. Tabacco 6-3 6-4 
Castagnola vs Egitto 6-4 6-2 
Pellegrino-Nosei vs Varsalona-Egitto 6-3 6-2 
Romano-Castagnola vs F. Tabacco-Bombara 6-2 6-2 

La quinta giornata del girone 2 di Serie A1: Santa Margherita Ligure-Ct Vela 6-0; Sc Sassuolo-Junior Perugia 6-0.
La classifica: Santa Margherita Ligure 13; Sc Sassuolo 7; Ct Vela Messina 5; Junior Perugia 3.
Il prossimo turno (domenica 9 novembre): Ct Vela Messina-Junior Perugia (ore 9); Sc Sassuolo-Santa Margherita Ligure (ore 10).

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Un Messina spettatore termina la striscia positiva a Caltanissetta
Il progetto Way torna a Messina: sport e inclusione nelle piazze
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED