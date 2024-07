Per il Messina esordio in casa contro il Potenza

La prima del campionato dei biancoscudati al Franco Scoglio,i derby siciliani in casa nel girone di ritorno: Catania (16 marzo 2025) e Trapani (23 febbraio 2025)

MESSINA – Svelati poco fa i calendari della prossima Serie C. Nel girone C il Messina inizierà il suo cammino in casa il 25 agosto contro il Potenza. Per le altre siciliane Trapani e Catania trasferte rispettivamente a Foggia e Sorrento. Il primo dei derby siciliani per il Messina il 13 ottobre a Trapani, primo turno infrasettimanale duro per il Messina: Casertana in casa e poi due trasferte a Latina e Picerno. I derby in casa nel girone di ritorno, la sfida col Catania al Franco Scoglio il 16 marzo 2025. Nell’ultima giornata della stagione regolare la Juventus Next Gen in casa.

Nelle ultime tre stagioni in Serie C i precedenti contro il Potenza per il Messina sono di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Di questi due pareggi e una vittoria in casa. Il Messina in Lega Pro negli ultimi tre anni ha esordito in casa alla prima solo nel 2022/2023 sconfitta per 2-4 contro il Crotone. Nell’era Sciotto in Lega Pro il Messina non ha mai vinto, due pareggi con gol, Paganese 4-4 e Audace Cerignola 2-2 lo scorso anno, e la sconfitta contro i calabresi.

Le altre partite della prima giornata: Picerno-Avellino, Benevento-Cavese, Crotone-Altamura, Giugliano-Taranto, Juventus Next Gen-Audace Cerignola, Latina-Casertana, Turris-Monopoli. La prima di ritorno è fissata per il 22 dicembre 2024.

Il calendario del Messina

1ª giornata Messina – Potenza (25 agosto 2024)

2ª giornata Audace Cerignola – Messina (1 settembre 2024)

3ª giornata Messina – Taranto (8 settembre 2024)

4ª giornata Crotone – Messina (15 settembre 2024)

5ª giornata Messina – Casertana (22 settembre 2024)

6ª giornata Latina – Messina (25 settembre 2024)

7ª giornata Picerno – Messina (29 settembre 2024)

8ª giornata Messina – Benevento (6 ottobre 2024)

9ª giornata Trapani – Messina (13 ottobre 2024)

10ª giornata Messina – Monopoli (20 ottobre 2024)

11ª giornata Avellino – Messina (27 ottobre 2024)

12ª giornata Messina- Cavese (30 ottobre 2024)

13ª giornata Catania – Messina (3 novembre 2024)

14ª giornata Messina – Giugliano (10 novembre 2024)

15ª giornata Team Altamura – Messina (17 novembre 2024)

16ª giornata Messina – Sorrento (24 novembre 2024)

17ª giornata Turris – Messina (1 dicembre 2024)

18ª giornata Messina – Foggia (8 dicembre 2024)

19 ª giornata Juventus Next Gen – Messina (15 dicembre 2024)

20ª giornata Potenza – Messina (22 dicembre 2024)

21ª giornata Messina – Audace Cerignola (5 gennaio 2025)

22ª giornata Taranto – Messina (12 gennaio 2025)

23ª giornata Messina – Crotone (19 gennaio 2025)

24ª giornata Casertana – Messina (26 gennaio 2025)

25ª giornata Messina – Latina (2 febbraio 2025)

26ª giornata Picerno – Messina (9 febbraio 2025)

27ª giornata Benevento – Messina (16 febbraio 2025)

28ª giornata Messina – Trapani (23 febbraio 2025)

29ª giornata Monopoli – Messina (2 marzo 2025)

30ª giornata Messina – Avellino (9 marzo 2025)

31ª giornata Cavese – Messina (12 marzo 2025)

32ª giornata Messina – Catania (16 marzo 2025)

33ª giornata Giugliano Messina (23 marzo 2025)

34ª giornata Messina – Team Altamura (30 marzo 2025)

35ª giornata Sorrento – Messina (6 aprile 2025)

36ª giornata Messina – Turris (13 aprile 2025)

37ª giornata Foggia – Messina (20 aprile 2025)

38ª giornata Messina – Juventus Next Gen (27 aprile 2025)