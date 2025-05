“Per lo sviluppo contro le mafie”, Mcl ricorda la strage di Capaci

Appuntamento giovedì 22 maggio a Messina con gli studenti di alcune scuole alla scalinata Rosa Donato

MESSINA – Giovedì 22 maggio, in occasione del trentatreesimo anniversario della strage di Capaci, torna a Messina “Per lo sviluppo contro le mafie”. L’appuntamento promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl) di Messina in collaborazione con Fondazione Èbbene.

Come ogni anno l’appuntamento è giovedì 22 maggio alla Scalinata Rosa Donato di via XXIV

Maggio, divenuta ormai presidio simbolo dell’impegno di Mcl e luogo d’incontro tra gli studenti e

le Istituzione per dialogare e raccontare una legalità fatta di gesti quotidiani, di un impegno per lo

sviluppo del territorio libero da ogni forma di illegalità.

Un’occasione per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, vittime della strage mafiosa del 23 maggio 1992.

A partire dalle 10,30 gli studenti delle scuole “Pascoli-Crispi”, “Boer-Verona Trento” e “G. Seguenza” daranno vita a un’installazione collettiva in memoria delle vittime della mafia; la scalinata diventerà così una galleria a cielo aperto di segni, parole e immagini di legalità, attraverso cui i ragazzi racconteranno il loro impegno quotidiano per costruire “comunità giuste, inclusive e responsabili”.

La scalinata sarà “un palcoscenico” dove, insieme alle loro opere d’arte, i ragazzi della nostra città spiegheranno cosa significa per loro “fare legalità”, dalla cura dei beni comuni al rispetto delle regole, dall’agire con senso civico alla rigenerazione dei luoghi. Immancabile l’incontro con i testimonial di legalità che offre agli studenti l’opportunità di dialogare con le Istituzioni impegnate sul campo.

“Questo appuntamento che ogni anno si ripete – spiega il presidente provinciale di Mcl Fortunato

Romano – è il manifesto di un impegno quotidiano del Movimento Cristiano Lavoratori di Messina nel contrasto all’illegalità e alle mafie, attraverso un’azione concreta e positiva sul territorio che dalla riqualificazione dei luoghi, all’attività con i giovani, all’inclusione dei più fragili descrive il ruolo imprescindibile della società civile nel costruire comunità più giuste e inclusive. Ai giovani che incontriamo ogni anno vogliamo lasciare, accompagnati dai testimonial di legalità, un messaggio chiaro: siate protagonisti del cambiamento, siate cittadini attivi in prima linea, nel contrasto all’illegalità,

siatelo ogni giorno…Falcone diceva I risultati si ottengono con un impegno duro, continuo,

quotidiano”.

L’appuntamento è inserito nel cartellone nazionale “Capaci di Crescere”, promosso da Fondazione

Èbbene e patrocinato da Fondazione Falcone che in tutta Italia, nella settimana della strage di

Capaci raccoglie voci, testimonianze, iniziative dedicate ai giovani e al contrasto alle mafie.