Perdita fognaria e miasmi in via Einaudi: da lunedì i lavori dell’Amam

Una fuoriuscita di liquami e acqua sporca sta creando disagi ai residenti e agli utenti del vicino ufficio postale

Una situazione che si trascina dallo scorso 21 agosto e che sta causando forti disagi a residenti e passanti. In via Luigi Einaudi, all’altezza del civico 2, una persistente perdita di acqua reflua e liquami fognari ha allagato un tratto di strada, generando cattivi odori che rendono difficile la convivenza quotidiana.

Un nostro lettore ha formalizzato diverse comunicazioni all’Amam, anche tramite posta elettronica certificata. La perdita ha continuato a ripresentarsi, creando apprensione sia tra chi vive nella zona, sia tra i molti cittadini che quotidianamente frequentano il vicino ufficio postale.

L’intervento

Per affrontare l’emergenza e consentire le operazioni di ripristino, il Dipartimento Servizi Manutentivi del Comune di Messina ha emanato l’ordinanza numero 1455. Il provvedimento accoglie la richiesta presentata dall’Amam per fare un intervento di pulizia straordinaria della condotta fognaria al civico 8 di via Einaudi.

Per permettere il regolare svolgimento dei lavori in sicurezza, dal 14 al 17 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 16, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Nel tratto interessato per circa 30 metri vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati. Inoltre, verrà istituito un restringimento della carreggiata con il senso unico alternato, regolato da movieri o da un impianto semaforico provvisorio, e sarà stabilito il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari per un tratto di 50 metri sia a monte sia a valle del cantiere.

L’auspicio degli abitanti della zona è che questi quattro giorni di interventi possano mettere definitivamente la parola fine a una criticità che dura ormai da tre settimane.