Perdita idrica sulla Panoramica, l’acqua in ritardo a Messina nord

Aggiornamenti dall'Amam sulla distribuzione a rilento. Polemico il consigliere Coletta: "Va sostituita la condotta"

MESSINA – “Un intervento programmato verrà eseguito nelle prime ore dI domenica 4 maggio per riparare una perdita sulla condotta zona nord, sullla Panoramica. Pertanto la distribuzione in zona nord subirà un ritardo all’avvio di circa 4 ore. Per eventuali segnalazioni di situazioni di disagio o emergenza, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711, numero verde: 800 085584”. Lo comunica l’Amam, impegnata in queste settimane in diversi interventi d’emergenza.

Polemico il consigliere della IV Municipalità, e responsabile Servizi pubblici essenziali e Decentramento amministrativo della segreteria provinciale Pd, Renato Coletta: “Altro che interventi programmati. Sulla Panoramica si continua a intervenire alla media di 3-4 perdite al mese, evidentemente perché la condotta, che credo serva tutta la zona Nord, deve avere qualche problema. Ma quando è stata riasfaltata la Panoramica, perché non si è .prevista la sostituzione della condotta? E poi, come ho sostenuto in una mia recente nota stampa, perché non si stanno utilizzando i soldi del Pnrr per sostituire le condotte primarie e secondarie, dove certamente si annidano le perdite e i guasti maggiori?”.

Articoli correlati