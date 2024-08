Pergolizzi: “Sostegno al Messina, Sciotto e tifosi trovino un punto d’incontro”

Nel dibattito sull'Acr Messina prende la parola il presidente del consiglio comunale: "Il campionato si occasione per dimostrare sostegno e legame della città alla squadra"

MESSINA – Nello Pergolizzi, presidente del consiglio comunale ha inviato il seguente comunicato: “Con la presente, desidero esprimere il mio più sincero sostegno alla squadra dell’Acr Messina per il campionato 2024/25. In qualità di presidente del consiglio comunale di Messina, è con grande orgoglio e senso di responsabilità che mi rivolgo a tutti gli appassionati di calcio e fedeli sostenitori della nostra amata squadra. Indipendentemente dalle eventuali evoluzioni nella gestione societaria e dalle iniziative che verranno prese per risolvere eventuali pendenze economiche, la passione e l’amore per i colori giallorossi rimangono profondamente radicati nel cuore di tutti i tifosi. Questo nuovo campionato rappresenta un’ulteriore occasione per dimostrare il nostro sostegno e il legame indissolubile che unisce la città di Messina alla sua squadra”.

“Sono certo che, grazie al lavoro e all’impegno di tutti – prosegue Pergolizzi -, dalla proprietà, allo staff tecnico, ai giocatori, fino all’ultimo dei tifosi, riusciremo a vivere una stagione ricca di soddisfazioni, a prescindere da chi sarà alla guida della società. È per questa ragione che, pur nella diversità di opinioni, è fondamentale che società e tifoseria trovino un punto d’incontro, contribuendo concretamente alla crescita e al futuro della nostra principale squadra cittadina. Solo così potremo portare in alto i colori della nostra città”.

“Con grande piacere, annuncio che nei prossimi giorni provvederò personalmente a sottoscrivere il mio abbonamento per la stagione 2024-2025. Con questo gesto, voglio ribadire il mio impegno come amministratore e il mio supporto incondizionato alla squadra, nella convinzione che solo uniti potremo raggiungere grandi traguardi. Auspico che nei prossimi giorni – conclude la nota -, nell’interesse esclusivo della squadra, ognuno faccia la propria parte per riempire il nostro stadio di entusiasmo, colori e passione. Sosteniamo i nostri giocatori in ogni partita, condividendo insieme le gioie e le emozioni che solo il calcio sa regalare. Vi auguro un buon inizio di campionato. Forza Messina!”.

Dai canali ufficiali del Messina la campagna abbonamenti risulta essere chiusa: “L’Acr Messina comunica che la chiusura della campagna abbonamenti #UnitiPerLaMagliaUnitiPerMessina sarà prorogata fino alle 20:30 di domani 25 agosto”, così sulla propria pagina facebook e al momento non sono arrivate notizie di un’ulteriore proroga.