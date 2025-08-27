Pestaggio a piazza del Popolo, coppia resta in carcere

Convalidato l'arresto dei due accusati del tentato omicidio di un indiano. Il legale anticipa "Emergeranno fatti gravi, vittima è la mia assistita"

Messina – Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari Arianna Raffa: l’arresto della coppia fermata dalla Polizia dopo l’aggressione di un indiano a piazza del Popolo è stato convalidato e per il momento i due restano in carcere.

Accusati di tentato omicidio

La giudice ha confermato anche la più grave accusa di tentato omicidio. Ma i due si difendono: “Sono emersi fatti nuovi e gravi di cui è stata vittima la mia assistita, quindi chiederemo la valutazione del Tribunale del Riesame”, anticipa l’avvocato Francesco Ponzio che li difende. Dopo il primo faccia a faccia col giudice, quindi, la serba 40enne e il compagno di 45 anni romeno si preparano al prossimo confronto ed a riferire la loro versione dei fatti. “Una ricostruzione diversa da quella sin qui effettuata”, aveva detto subito dopo l’arresto il legale.



“Fatti gravi, vittima la donna”

I due sono stati bloccati dalle Volanti della Polizia in piazza Lo Sardo, con tracce di sangue addosso, poco lontani dall’indiano che era sotto choc e ferito. La vittima ha riferito di essere stato spintonato a terra e colpito dopo aver rifiutato l’invito dell’uomo di avere un incontro intimo con la compagna. Ma per i due le cose sono andate molto diversamente e la vera vittima è la quarantenne.