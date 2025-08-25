 Pestaggio a piazza del Popolo, coppia arrestata

Alessandra Serio

lunedì 25 Agosto 2025 - 17:22

Vittima un indiano che ha rifiutato un incontro intimo con la donna. La Polizia è arrivata che la vittima era ancora sotto i colpi degli aggressori

Messina – Sono accusati di tentato omicidio il 45enne originario della Romania e la 40enne serba fermati dalla Polizia dopo l’ennesimo episodio di violenza a piazza del Popolo. Entrambi sono in carcere.

I due sono stati fermati dagli agenti poco dopo la violenta aggressione di un indiano: avevano ancora addosso tracce di sangue.

L’aggressione

La vittima, ancora a terra sotto choc ferito, ha raccontato di essere stato avvicinato dal 45enne che gli avrebbe proposto un incontro intimo con la compagna. Al rifiuto, l’indiano è stato spinto a terra e colpito a calci e pugni da entrambi.

L’allarme al 112

Una telefonata al 112 ha fatto scattare l’intervento delle Volanti prima che il malcapitato potesse essere ferito ancora più gravemente.

“La coppia al confronto col giudice avrà modo di chiarire i fatti e rendere l’esatta versione dei fatti, che non corrisponde a quella ricostruita sin qui”, spiega l’avvocato Francesco Ponzio che assiste i due arrestati.

