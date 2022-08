Pgs Luce Messina inserita nel girone H di Serie B di calcio a 5 - Tempostretto

Dall'1 ottobre la Pgs Luce Messina, unica squadra messinese maschile di calcio a 5 a competere in B, se la vedrà con altre 8 squadre siciliane e 4 calabresi

MESSINA – La Pgs Luce Messina ha scoperto le avversarie del prossimo campionato nazionale di serie B di calcio a 5, che prenderà il via l’1 ottobre. Al termine del Consiglio Direttivo della Divisione C5, sono stati resi noti, infatti, gli organici e, soprattutto, la composizione dei gironi, mentre si dovrà ancora attendere per il calendario.

Il club biancazzurro, unico rappresentante del capoluogo e della provincia messinese, è stato inserito nell’H, assieme alle (8) siciliane: Arcobaleno Ispica, Città di Palermo, Drago Acireale C5, Mascalucia C5, Megara Augusta, Monreale C5, Real Termini e Villaurea. Quattro, invece, le rivali calabresi (Casali del Manco, Città di Acri, Ecosistem Lamezia e Mirto C5), che completano un raggruppamento a 13; previsto, quindi, il turno di riposo settimanale per una delle formazioni.

Assente l’altra squadra della provincia di Messina, la Meriense, che dopo essersi salvata ai playout ha rinunciato all’iscrizione al campionato per quest’anno. Mentre la Siac Messina e il Mortellito, squadra di Barcellona Pozzo di Gotto, erano retrocesse direttamente al termine dello scorso campionato in serie C1.

Novità nei campionati di calcio a 5

In funzione della riforma dei campionati, che diventerà effettiva nella stagione 2023/24, è stata rivoluzionata la formula del torneo: al termine della regular season, saranno ben tre le promozioni dirette in A2, più la vincente dei playoff (dalla 4ª alla 6ª classificata). Questo permetterà di creare, dalla stagione 2023/2024, una Serie A2 Elitè e per questo ci saranno più promozioni previste nella stagione che sta per iniziare.

Retrocederanno, invece, nella C1 regionale l’ultima in graduatoria, la compagine che la precederà si giocherà la salvezza nel playout. Recepite queste preziose informazioni, la Pgs Luce Messina prosegue il proprio mercato e ufficializzerà presto dei movimenti in entrata. La preparazione estiva inizierà, infine, lunedì 29 agosto.

