Piantagione di marijuana a San Saba, arrestato 44enne - Tempostretto

I carabinieri hanno trovato sei piante, oltre a sostanza già essiccata

Una piantagione di marijuana realizzata in un terreno a San Saba e riconducibile a un 44enne che abitava nella casa accanto. I carabinieri di Castanea l’hanno arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari in attesa di udienza di convalida.

In casa c’erano anche 400 grammi di marijuana già essiccata, in alcuni barattoli di vetro e in buste di cellofan, inviati al Ris di Messina per le analisi di laboratorio.