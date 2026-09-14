Piazza XX Settembre completa nel marzo 2027, la villetta Santa Marta già il prossimo mese

La Rup Spagnolo ha fatto il punto in prima commissione

MESSINA – In prima commissione consiliare, oltre a Ex Macello e Casa Serena, si è parlato anche dei lavori di Piazza XX Settembre, di fronte l’ingresso dell’Orto Botanico, e di Piazza Santa Marta, la villetta che “incrocia” Viale Italia, oggetto di riqualificazione. Su invito del presidente Calogero Brancatelli, a parlarne è stata la Rup, Responsabile unico del procedimento, l’architetto Concettina Spagnolo.

Spagnolo ha spiegato: “La riqualificazione di Piazza XX Settembre prevede lavori per 428mila euro e ha un cronoprogramma di 238 giorni. Sono stati sospesi qualche giorno per l’affidamento all’archeologa ma sono ripresi il 3 settembre. La fine prevista è marzo 2027”. Mentre “per l’area di Santa Marta l’importo è di 71 mila euro, cronoprogramma da 147 giorni. Siamo all’80% di realizzazione dei lavori. Stiamo redigendo la variante e poi saranno sistemati i giochi, i montascale e il pavimento anti-trauma. La fine prevista è entro il mese di ottobre”.

Si tratta del progetto presentato dalla giunta Basile I nel marzo 2025, che prevede lavori di riqualificazione per 9 piazze della città e che vede negli interventi di Torre Faro e di Santa Margherita i due più costosi e “impattanti”. Piazza XX Settembre e la villetta dello slargo Santa Marta rientrano negli appalti dello scorso febbraio.