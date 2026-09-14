 Piazza XX Settembre completa nel marzo 2027, la villetta Santa Marta già il prossimo mese

Piazza XX Settembre completa nel marzo 2027, la villetta Santa Marta già il prossimo mese

Giuseppe Fontana

Piazza XX Settembre completa nel marzo 2027, la villetta Santa Marta già il prossimo mese

lunedì 14 Settembre 2026 - 12:30

La Rup Spagnolo ha fatto il punto in prima commissione

MESSINA – In prima commissione consiliare, oltre a Ex Macello e Casa Serena, si è parlato anche dei lavori di Piazza XX Settembre, di fronte l’ingresso dell’Orto Botanico, e di Piazza Santa Marta, la villetta che “incrocia” Viale Italia, oggetto di riqualificazione. Su invito del presidente Calogero Brancatelli, a parlarne è stata la Rup, Responsabile unico del procedimento, l’architetto Concettina Spagnolo.

Spagnolo ha spiegato: “La riqualificazione di Piazza XX Settembre prevede lavori per 428mila euro e ha un cronoprogramma di 238 giorni. Sono stati sospesi qualche giorno per l’affidamento all’archeologa ma sono ripresi il 3 settembre. La fine prevista è marzo 2027”. Mentre “per l’area di Santa Marta l’importo è di 71 mila euro, cronoprogramma da 147 giorni. Siamo all’80% di realizzazione dei lavori. Stiamo redigendo la variante e poi saranno sistemati i giochi, i montascale e il pavimento anti-trauma. La fine prevista è entro il mese di ottobre”.

Si tratta del progetto presentato dalla giunta Basile I nel marzo 2025, che prevede lavori di riqualificazione per 9 piazze della città e che vede negli interventi di Torre Faro e di Santa Margherita i due più costosi e “impattanti”. Piazza XX Settembre e la villetta dello slargo Santa Marta rientrano negli appalti dello scorso febbraio.

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