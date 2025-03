Le 9 piazze di Messina, cantieri entro fine 2025: costi e tempi di realizzazione previsti

Il sindaco Federico Basile ha spiegato che già tra uno o due giorni saranno lanciati i bandi di aggiudicazione per poter consegnare i lavori entro 4-6 mesi

MESSINA – Il progetto è “Messina città accessibile e inclusiva 2”, dove il numero 2 simboleggia che si tratta della seconda tranche di un programma, come sottolineato dal sindaco Basile e dal vicesindaco Mondello, già partito ormai diversi anni fa “con una prima parte da 6 milioni e mezzo” che ha permesso al Comune di risolvere alcune criticità in centro, tra passerelle e accessi vari.

Quali sono le 9 piazze

Ora, però, si interverrà con altri 7 milioni e mezzo dai fondi Pn Plus 21-27 per rigenerare 9 piazze, dal nord al sud della città, villaggi collinari compresi. Nel dettaglio le piazze sono quella di Torre Faro, basolato compreso, quella di Santa Margherita da 12mila mq (con parcheggio annesso), piazza XX Settembre, le piazze San Giovanni e S.S. Rosario, entrambe a Castanea, e ancora Bordonaro, un’area che ricade a Pistunina-Santa Lucia, un’altra alla scuola Catalfamo e infine la villetta coi giochi di via Santa Marta, di fatto a pochi metri dall’incrocio tra Viale Europa e Viale Italia.

Torre Faro: cantieri da settembre

Nel dettaglio, gli interventi più costosi e più “lunghi” saranno quelli ai due estremi. Torre Faro costerà 2.334.523,14 euro, di cui quasi un milione e 800mila euro di soli lavori. Il bando, secondo le tavole presentate in conferenza stampa, sarà aggiudicato tra maggio e giugno per consegnare i lavori a settembre. Dall’avvio dei cantieri ci vorranno 400 giorni. Il che significa che la “nuova” Torre Faro, con una rinnovata Piazza dell’Angelo e il basolato risistemato, vedrà la luce entro fine 2026.

Santa Margherita è la più costosa

E contemporaneamente dall’altra parte della città, a Santa Margherita, si seguirà un iter simile. Il costo complessivo da quadro economico è di 3.586.384,66 euro e la durata è praticamente identica: 403 giorni. La trasformazione dell’area passerà da una enorme piazza con annessi parcheggi, in modo tale da favorire la vita sociale e l’aggregazione, ma anche da poter ospitare eventi e manifestazioni di ogni tipo, richiesti a gran voce da anni dai cittadini della zona sud.

Le piazze in centro: XX Settembre e Santa Marta

C’è poi piazza XX Settembre. Tra questi interventi è di fatto l’unica piazzetta in pieno centro (e per chi non lo sapesse, è quella di fronte l’orto botanico, sul Viale Principe Umberto e a pochi metri dall’incrocio con la via Tommaso Cannizzaro), insieme alla villetta di via Santa Marta. Costo totale: 422.528,05 euro. Durata lavori: 238 giorni. La piazzetta di via Santa Marta, di fatto all’incrocio con il Viale Italia, costerà invece 159.484,23 euro. Per completare i lavori serviranno 147 giorni.

Bordonaro e Pistunina-Santa Lucia

L’intervento a Bordonaro, invece, sarà completato in 210 giorni con 266.260,32 euro. Si tratta della rigenerazione dello spazio di un’area compresa tra la via Generale Alberto dalla Chiesa e via Nino D’Uva. Invece costerà 151.931,74 euro, per una durata di 147 giorni, uno dei due interventi localizzati a Pistunina-Santa Lucia, che riguarda (in sintesi) un campetto in via Peppe Alfano. L’altro nella stessa area geografica è alla scuola Giuseppe Catalfamo, costerà 157.758,86 euro e necessiterà 147 giorni per il completamento dall’avvio dei cantieri.

Doppio intervento a Castanea

Infine il doppio intervento a Castanea. La piazza San Giovanni costerà 158.429,78 euro e ci vorranno 210 giorni dall’avvio dei cantieri per completare la rigenerazione. La piazza S.S. Rosario, invece, richiederà 238 giorni e costerà di più: 288.147,12 euro. Il totale è quindi di 7.525.447,90 euro. Ma come spiegato anche in conferenza stampa da Basile e dagli assessori Mondello, Minutoli e Finocchiaro, non si tratta degli unici interventi e ce ne saranno anche altri, in aggiunta a quelli già in programma su altre linee di finanziamento, come la riqualificazione di due piazze a Santo Stefano medio e di una a Giampilieri marina.