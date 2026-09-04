Pilone di Capo Peloro, via ai lavori di manutenzione del basamento

Partono gli interventi di manutenzione straordinaria per ripristinare il decoro del basamento danneggiato dal degrado e dai vandali

Prendono il via i lavori di manutenzione straordinaria destinati a restituire decoro e sicurezza al basamento del Pilone di Capo Peloro, uno dei simboli più iconici e fotografati della città. L’intervento si è reso indispensabile per porre rimedio al progressivo deterioramento della struttura, segnata dal tempo, dall’azione degli agenti atmosferici e da ripetuti episodi di vandalismo.

Il progetto di restauro e i costi dell’opera

Il progetto prevede la riqualificazione e il ripristino della recinzione in legno che delimita il perimetro della struttura. L’obiettivo primario è quello di garantire la piena fruibilità in sicurezza dell’area per residenti e turisti, tutelando al contempo il pregio paesaggistico del sito.

L’investimento complessivo per l’opera ammonta a circa 111mila euro, dei quali 85mila euro destinati all’esecuzione materiale dei lavori e alla sicurezza, mentre la quota restante è stata accantonata per somme a disposizione dell’amministrazione. Il progetto, che include anche specifiche misure di mitigazione ambientale, è stato curato dalla funzionaria tecnica Alessandra Santoro con la responsabilità dell’ingegnere Salvatore Saglimbeni, autore anche del Documento di Indirizzo alla Progettazione. Per velocizzare i tempi e ripristinare il sito prima possibile, Palazzo Zanca ha optato per l’affidamento diretto in via d’urgenza alla ditta Presti S.r.l. di Terme Vigliatore.

Le modifiche alla viabilità in via Fortino

Con l’imminente allestimento del cantiere e la necessità di movimentare i mezzi d’opera, il Dipartimento Servizi Manutentivi del Comune ha emesso l’ordinanza viabile numero 1405 del 3 settembre 2026 per regolare la circolazione nella zona adiacente al Pilone.

«Dal 7 settembre al 15 ottobre 2026, dalle ore 7 alle ore 17, è istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est di via Fortino, per un tratto di 6 metri a nord dell’area destinata alla sosta di motocicli», si legge nel provvedimento firmato dal dirigente Pietro Certo. La misura serve a consentire l’accesso dei veicoli di cantiere attraverso un varco temporaneo ricavato dalla rimozione momentanea di un tratto di ringhiera. Durante le manovre d’ingresso e uscita dei mezzi, la ditta esecutrice dovrà regolare il flusso dei pedoni ed effettuare i transiti a passo d’uomo per garantire la pubblica incolumità.