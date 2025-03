Pinqua. “Comune e Iacp in guerra mentre Bisconte è nel degrado”

Il consigliere Geraci chiede chiarezza al sindaco Basile e al sub commissario Trovato: "Partiranno i lavori? Nel contenzioso a rimetterci sono i residenti"

MESSINA -“Sull’avvio dei lavori vogliamo certezze“. Così il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia). E ora sul tema caldo dell’inizio delle operazioni a Bisconte, per il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, interviene Alessandro Geraci, consigliere del Movimento Cinquestelle sempre nella III Circoscrizione: “Continua la guerra politica per le aree di Bisconte. A rimetterci sono ancora una volta i residenti. Il sindaco Basile e il sub-commissario Trovato chiariscano il futuro del villaggio. Prima il terremoto Scurria; adesso la lotta tra Comune di Messina e Iacp. Il risanamento doveva essere un’operazione sociale, ascoltando i territori, e si è trasformata in una guerra politico istituzionale in cui si parla solo di edilizia e cemento. Nella guerra politico- amministrativa a rimetterci sono i residenti del villaggio. Cittadini che continuano a vivere nell’incertezza del domani e in attuali condizioni igienico-sanitarie precarie a causa della rete fognaria da tempo collassata sotto le abitazioni”.

Continua Geraci: “La storia del contenzioso tra Isituto autonomo case popolari e Comune di Messina nelle aree di Bisconte, per giustificare l’eventuale mancata realizzazione dei “palazzoni”, davvero non regge. Dei fondi Pinqua se ne parla da oltre tre anni. Non c’era tutto il tempo per sedersi al tavolo tra istituzioni e arrivare ad un accordo di programma volto al prosieguo del risanamento? Palazzo Zanca dica le cose come stanno e non prenda in giro i residenti della vallata. Che la zona sia di proprietà dell’ente regionale è pacifico. Negli ultimi anni, ogni qual volta ho richiesto interventi di pulizia e messa in sicurezza, il Comune di Messina ha risposto picche, indicando lo Iacp come ente a cui rivolgersi. Nel 2021 – ricorda il consigliere – attraverso una diffida ad adempiere da parte del deputato regionale Antonio De Luca, indirizzata all’Istituto, si è proceduto a un’importante bonifica dell’area, in cui erano stati trovati materiali nocivi e rifiuti di ogni genere con tanto di relazione dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) a corredo. Anche per i recenti lavori di messa in sicurezza del Torrente Bisconte Catarratti, la ditta vincitrice dell’appalto, attraverso la struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, chiese l’utilizzo delle aree per i mezzi in manovra all’ente regionale e non al Comune di Messina”.

“No al modello dei palazzoni mentre l’edilizia residenziale pubblica è allo sbando”

E ancora: “Per cui la prima domanda che sorge spontanea è come Palazzo Zanca abbia partecipato ad un bando nazionale, intercettando i famosi fondi Pinqua, indicando in oggetto un terreno/proprietà non suo? Di contro, l’Iacp, oltre allo scempio edilizio nel 2006 con la costruzione dei 189 alloggi, resta negligente per il totale abbandono di un’area per quasi 20 anni, senza la minima progettazione o riqualificazione, e oggi si ricorda di Bisconte solo per fare cassa. Certamente – conclude Geraci – in tempi in cui il Comune di Napoli abbatte le vele di Scampia, vedere, nel futuro del risanamento in città, la costruzione di nuovi palazzoni, fa davvero rabbrividire. Sopratttutto se si pensa all’attuale edilizia pubblica residenziale in totale abbandono in cui la qualità della vita non è assolutamente migliorata rispetto alle casette. Resto a disposizione dell’amministrazione Basile e del sub-commissario Trovato per un incontro che possa determinare la soluzione migliore per il villaggio che per impianto urbanistico e tipologia costruttiva risulta diverso da altri ambiti di risanamento su cui si sta già intervenendo”.

Nella foto un progetto di costruzione con il Pinqua.

