Bisconte. Topi e rifiuti dentro i garage dei 189 alloggi diventati discarica VIDEO - Tempostretto

Roditori, mobilia, carcasse di auto, odore insopportabile, ormai è impossibile anche parcheggiare. Geraci: “Gran parte dei residenti sono esasperati”

MESSINA. Roditori, mobilia, carcasse di auto, spazzatura: i garage dei 189 alloggi di Bisconte, costruiti nel 2006 per ospitare gli ex abitanti di una baraccopoli, sono diventati da tempo una discarica. I topi sono di casa, l’odore è insopportabile, ormai è impossibile anche parcheggiare. Non crediamo che quei rifiuti vengano da molto lontano, ma c’è una parte di residenti civili che è ormai esasperata. Un’emergenza sociale e sanitaria, un grosso pericolo nel caso in cui i rifiuti dovessero prendere fuoco, visto che alcuni cumuli si trovano a ridosso delle tubazioni del gas.

Serve una soluzione definitiva

Il consigliere della III Municipalità Alessandro Geraci, ha chiesto ancora una volta un intervento urgente di bonifica dei luoghi: “Ho scritto più volte al sindaco, al presidente Arisme (Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione, n.d.r.) e all’amministratore del condominio – racconta Geraci – richiedendo un intervento urgente di bonifica, nonché di valutare una soluzione definitiva che impedisca agli incivili di causare nuovamente queste discariche”.