Indagini in corso sulle cause del malore

PIRAINO – Un bagno in piscina in un camping. All’improvviso un giovane affonda, probabilmente per un malore. Così è morto oggi pomeriggio un diciassettenne di origine centrafricana a Piraino.

I soccorsi sono stati immediati ma non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso affidate ai carabinieri.