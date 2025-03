Piscina Cappuccini a un passo dall’apertura: novità già a metà marzo

E intanto nel Dip quasi 5 milioni e mezzo per "manutenzione straordinaria dell'impianto"

MESSINA – Doppia novità per la Piscina Cappuccini. La struttura esterna, dopo mesi di attesa, è a un passo dall’apertura come ci ha confermato l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro in mattinata. Già il 15 marzo potrebbero esserci novità in tal senso, in attesa di sapere come si risolverà la questione relativa all’affidamento. L’apertura della piscina esterna sarà una vera boccata d’ossigeno per i messinesi che da tempo hanno dovuto riadattarsi all’assenza di impianti natatori in città, almeno fino alla riapertura della piscina Graziella Campagna nei mesi scorsi.

I 5 milioni e mezzo per la rigenerazione degli interni

Ma non è finita perché dal Dip, il documento di indirizzo di programmazione, è emerso come per i “lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto natatorio Cappuccini di Messina finalizzati alla rigenerazione della funzionalità dell’intero impianto sportivo” siano stati stanziati 5.491.020,00 euro, di cui 4.238.00,00 euro soltanto per i lavori. I fondi sono stati intercettati con l’avviso pubblico della Regione siciliana per la concessione di “contributi a sostegno degli interventi dell’impiantistica sportiva” con le risorse FSC 2021-2027. In totale la Sicilia ha stanziato 120 milioni di euro.

Nel caso della Cappuccini dovrebbe trattarsi di fondi da utilizzare per la sistemazione dell’intera struttura della piscina coperta, soprattutto del tetto e degli interni. E intanto ci sono altre novità legate a un impianto natatorio, quello di Villa Dante. I problemi delle ultime settimane, prima legati alla rottura di una pompa e poi a danni causati dal maltempo, sono stati risolti e anche qui la riapertura è ormai prossima. Marzo, quindi, può diventare un mese fondamentale per non una ma due piscine cittadine.