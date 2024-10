Piscine, presto riapriranno la Campagna e Villa Dante. Ecco cosa manca

Nell’arco di una o al massimo due settimane dovrebbero riaprire entrambe

“Si comunica che l’attività natatoria chiuderà il 30 giugno. L’impianto riaprirà il 2 settembre come segreteria e il 9 settembre le attività”. La nota, da parte della Fin (Federazione italiana nuoto), è rimasta affissa sui cancelli della piscina “Graziella Campagna” nei mesi estivi ma per tutto settembre l’impianto non ha riaperto.

Cos’è successo? “La federazione ha fatto degli interventi di manutenzione straordinaria nel campo degli impianti tecnologici – spiega l’assessore Massimo Finocchiaro -. Si è verificato un problema con il filtraggio ed è stata riscontrata una salinizzazione. Questo ha comportato il rinvio di alcuni giorni ma nella settimana prossima la piscina aprirà”. Non c’è ancora una data ufficiale ma l’obiettivo è il 7 ottobre.

Servirà forse una settimana in più, invece, per la piscina di Villa Dante, chiusa dallo scorso 28 luglio a causa di alcune perdite d’acqua. “L’intervento alla canalina è stato ultimato – dice l’assessore Francesco Caminiti -. Siamo in attesa della consegna degli scalda acqua, una volta collocati si potrà riaprire. I tempi dipendono dall’arrivo del materiale, che poi bisogna installare. Credo che tutto si possa concludere in due settimane”.

Alle fasi finali anche i lavori per la piscina scoperta Cappuccini. Si è intervenuti sulla pavimentazione esterna, oltre ad un rinforzo strutturale delle travi della tribuna, spogliatoi e locali tecnici.

Chiusa l’attività estiva della piscina di Sant’Agata, ad oggi a Messina c’è un’unica piscina disponibile, quella della cittadella universitaria. A ottobre, però, potrebbero diventare quattro, senza dimenticare i necessari lavori di ripristino della piscina coperta Cappuccini.