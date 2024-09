Pistola tra le cassette della frutta, arrestato fratello del boss Lo Duca

Nel negozio di Santo Lo Duca sequestrata una calibro 4 a tamburo, ora all'esame della Scientifica

Messina – Le loro rivendite di frutta sono molto note in città ed è in una di queste che ha fatto irruzione la Squadra Mobile ieri pomeriggio, trovando e sequestrando una pistola a tamburo calibro 4. E’ stato arrestato così Santo Lo Duca, fratello di Giovanni, al 41 bis con l’accusa di essere il boss di Provinciale.

E’ Santo infatti, anche lui con precedenti alle spalle, a gestire la rivendita dove i poliziotti, dopo una “soffiata” buona, hanno effettuato una accurata perquisizione, scoprendo l’arma, consegnata alla Scientifica per le analisi del caso. Forse Santo è stato colto di sorpresa dagli agenti della Questura: la pistola infatti era nascosta neppure troppo bene, tra una cassetta della frutta e l’altra.

Ora l’uomo spiegherà la sua versione, se vorrà rispondere, al giudice che lo interrogherà. Intanto ha passato la notte in cella. Santo Lo Duca recentemente era in libertà dopo un periodo di detenzione, ha precedenti per usura.