“Poca acqua a Messina a causa dei blackout, ecco le zone a rischio”

La comunicazione di Amam: "Non è garantita una regolare distribuzione idrica. Anche domani in difficoltà"

MESSINA – “Anche oggi si sono registrate interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, che continuano a generare difficoltà nella gestione del sistema di approvvigionamento idrico. Nonostante gli interventi effettuati da E-distribuzione, le criticità non risultano ancora completamente risolte. Nella giornata odierna è stato possibile garantire soltanto un livello minimo di distribuzione, parzialmente integrato con servizi di supporto straordinari. La significativa riduzione dei volumi d’acqua immessi nei serbatoi non consentirà una regolare distribuzione nelle prossime ore. Amam è attualmente impegnata nel riavvio graduale degli impianti, operando in condizioni di massima sicurezza”.

Continua l’Amam: “Per la giornata di domani, domenica 27 luglio, potrebbero persistere alcune difficoltà, in particolare nelle zone più alte della città. Le aree che rischiano di essere maggiormente interessate sono: zona centro-nord (da Via Palermo/Piazza Castronovo in poi); periferia nord; villaggi collinari nord. Il personale è operativo per garantire, ove necessario, la distribuzione tramite autobotti.

Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, numero verde: 800 085584.

