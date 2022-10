Poker Amando Volley, a punteggio pieno in B1. Saracena vince, Stefanese sconfitta - Tempostretto

Le santateresine superano lo scoglio Melendugno in quattro set. In B2 Saracena batte Ericina, Stefanese sconfitta a Crucoli

SANTA TERESA DI RIVA – Vittoria da grande squadra quella ottenuta al Palabucalo dall’Amando Volley ai danni del Melendugno. Il big match di giornata si è pertanto risolto a favore delle ragazze allenate da Antonio Jimenez che con grande determinazione, gettando il cuore oltre l’ostacolo allorquando le energie fisiche spese stavano cominciando ad appannare i riflessi, riescono a ribaltare una gara che le aveva viste soccombere nel primo set e dove le pugliesi si sono trovate nel corso della quarta frazione a poter disporre di un set ball. Una prova di maturità superata, che permette alle santateresine di mantenere la testa del girone E con 12 punti su 12 disponibili dopo le prime quattro giornate.

In serie B2 femminile, nel girone M, dove sono impegnate le squadre di Brolo e Santo Stefano di Camastra, risultati soddisfacenti a metà per le due compagini messinesi. La Stefanese cede in casa della Fidelis Torretta di Crucoli (provincia di Crotone) per tre set a zero. Le orange migliorano col passare dei set, ma non vanno mai vicine a conquistarne uno: 25-11 25-15 25-17. Vittoria invece per la Saracena che in casa, nella palestra comunale di Brolo, ha superato cedendo un set, ma ottenendo comunque il punteggio pieno, l’Ericina Volley: 25-11 22-25 25-23 25-16 il punteggio finale.

Amando Volley – Melendugno 21-25 25-19 25-21 26-24

Una gara dove entrambi i tecnici hanno fatto largo ricorso alle ragazze in panchina: Gervasi e la Amaturo nel caso delle padrone di casa e Maiorano, Favero e Salimbeni fra le ospiti. Formazioni di partenza Bertiglia-Corroux, Nielsen-Giacomel, Murri-Cecchini, libero Galuppi, fra le bianco-celesti; Stival-Caracuta, Morciano-Maruotti, Zingoni-Antignano con Oggioni libero fra le ospiti.

La cronaca

Primo set molto equilibrato, le due squadre si superano e si rincorrono arrivando in parità sul 18-18. A questo punto vi è lo strappo decisivo operato dalle ospiti che si portano sul 19-22 (attacco fuori della Bertiglia). A nulla vale l’ingresso della Gervasi in luogo della Nielsen, il set se lo aggiudicano le pugliesi sotto i colpi di Stival e Maruotti fissando il parziale sul 21-25.

Nel secondo set partono molto decise le biancocelesti e cominciano a raggranellare preziosi punti di vantaggio. Sul 7-3, vi è il primo discrezionale chiamato da mister Napolitano. Favero sostituisce Morciano, ma sono le locali che allungano ancora sul 13-7. Le ospiti non si arrendono e cominciano a recuperare punto su punto fino a portarsi sul 16-15. Ancora dentro la Gervasi che si rivela preziosa contribuendo alla fuga perentoria delle santateresine che, per lo più sotto i colpi della Giacomel, non danno scampo alle avversarie. Il set si chiude 25-19, fissato da un attacco a lato della Antignano.

Nel terzo set equilibrio fino al 9-9. Poi la centrale Zingoni e un ace della Stival permettono alle salentine di guidare 9-11. Murri rompe la mini fuga ospite e dà il via, complice una devastante Giacomel al servizio (quattro ace consecutivi), all’allungo determinante. Sul 19-12 i giochi sono fatti e non basta né il timido recupero delle ospiti, né la calda atmosfera creatasi per un punto contestato con cartellino giallo al tecnico di Tenerife, decisione poi fortunatamente corretta dal secondo arbitro. Il set lo chiude la solita Giacomel sul 25-21.

Quarto set al cardiopalmo, pieno di sorprese. Le locali partono meglio e si trovano a gestire 3-4 punti di vantaggio fino al 19-15 (attacco fuori della Maruotti). Con Caracuta al servizio le ospiti si fanno minacciose, i lori muri hanno la meglio sugli appannati riflessi delle padrone di casa e Jimenez ricorre ai due discrezionali a disposizione nel giro di poco tempo. E’ determinante in particolar modo la Maruotti (miglior realizzatrice di giornata) che pare voglia vincere il set da sola; le sue si portano finanche sul 19-23, realizzando otto punti consecutivi. Entrano Amaturo per Courroux e Gervasi per Nielsen. Giacomel suona la carica ed è 23-23. Attacco vincente della Stival ed è set ball per le pugliesi ma un errore al servizio della Maruotti e due attacchi fuori prima della Stival e poi della Maiorano danno set e partita a favore delle ragazze del presidente Lama.

