 Policlinico di Messina. I soci del club Abarth Trinacria donano il sangue

Policlinico di Messina. I soci del club Abarth Trinacria donano il sangue

Redazione

Policlinico di Messina. I soci del club Abarth Trinacria donano il sangue

lunedì 28 Settembre 2026 - 08:00

Giornata di sensibilizzazione sul tema della donazione

Ha riscosso grande partecipazione e successo la manifestazione promossa dall’Abarth Club Trinacria in sinergia con l’Unità di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Messina. I soci del club, a bordo delle loro Abarth, hanno fatto rombare i motori come gesto simbolico per richiamare l’attenzione sul tema della donazione di sangue. Giunti in ospedale hanno testimoniato l’importanza di questo gesto donando in prima persona. 

27 le donazioni di sangue realizzate in mattinata all’interno del reparto diretto dalla dottoressa Eugenia Quartarone; inoltre in 6 hanno fatto il prelievo per verificare l’idoneità alla donazione. 

Alla manifestazione erano presenti, insieme alla direttrice amministrativa Elvira Amata, anche il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore alle Attività Produttive, Massimo Finocchiaro. 

“Ringrazio tutti i soci dell’Abarth Club Trinacria, presieduto dalla dottoressa Pina Quartarone, per la sensibilità e l’attenzione costante verso il tema della donazione – ha sottolineato la direttrice Elvira Amata -. Donare significa mostrare rispetto e amore verso il prossimo e manifestazioni come quelle odierne sono occasioni preziose per ribadirlo. Continueremo a lavorare – in sinergia con le istituzioni del territorio – per favorire altre iniziative che possano alimentare nelle  giovani generazioni la cultura del dono”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La morte della 17enne Rebecca Galli: Messina non può ignorare l’emergenza stradale
Aggressione con l’acido a un avvocato di Messina, è ancora ricercata l’autrice del gesto
MessinAttiva raccoglie 436 kg di rifiuti sui colli Sarrizzo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED