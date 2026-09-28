 MessinAttiva raccoglie 436 kg di rifiuti sui colli Sarrizzo

MessinAttiva raccoglie 436 kg di rifiuti sui colli Sarrizzo

Redazione

MessinAttiva raccoglie 436 kg di rifiuti sui colli Sarrizzo

lunedì 28 Settembre 2026 - 07:30

Una discarica a cielo aperto ripulita grazie all'impegno collettivo

Un’azione concreta per restituire decoro a un’area da tempo abbandonata all’incuria. In occasione del World Clean Up Day/Giornata mondiale della pulizia, un gruppo di volontari si è mobilitato per ripulire una vasta zona di Messina sui colli Sarrizzo trasformata nel corso degli anni in una vera e propria discarica a cielo aperto. Il bilancio dell’intervento fotografa una situazione critica ma testimonia al tempo stesso la forza dell’iniziativa civica: «Chiudiamo in bellezza con 436 kg di spazzatura raccolti, di cui 109 solo di bottiglie di vetro di ogni tipo (e i kg sono anche di più se contiamo gli pneumatici)».

Reperti del passato e rifiuti di ogni genere tra i boschi

Il quantitativo di materiale rimosso racconta anni di sversamenti illeciti da parte di cittadini poco attenti all’ambiente. Oltre ai pneumatici e alle centinaia di bottiglie di vetro, l’operazione ha permesso di recuperare ben quarantacinque sacchi di immondizia. Tra i rifiuti rinvenuti figurano oggetti che coprono decenni di storia urbana e tecnologica: «Abbiamo trovato rifiuti incredibili come lattine degli anni 70/80/90, cellulari degli anni 2000, pneumatici per camion, giocattoli, una quantità enorme di bottiglie di vetro integre e non, scarpe, borse, indumenti: davvero, qualsiasi cosa».

Il valore dell’intervento e la collaborazione con MessinaServizi

L’impatto della pulizia sul terreno è stato immediato, riportando alla luce porzioni di suolo che risultavano completamente nascoste dagli strati accumulati nel tempo. L’associazione promotrice dell’iniziativa sottolinea l’importanza del risultato raggiunto: «Siamo sicuri che questo intervento ha dato una boccata d’aria al terreno che neanche si vedeva più per via dei tantissimi strati di immondizia che lo coprivano».

Nonostante l’impegno profuso, la battaglia per la tutela del territorio non si ferma qui. I volontari torneranno a monitorare la zona e ringraziano l’azienda partecipata per il supporto logistico: «Ringraziamo MessinaServizi che si occuperà della rimozione di ciò che abbiamo raccolto, insieme continueremo a restituire dignità ai luoghi totalmente invasi dalla spazzatura».

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