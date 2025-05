Policlinico di Messina. Consulenze su rischi cardiovascolari, ecco come prenotarsi

Giornata di prevenzione e informazione in Cardiologia e Diabetologia

Lunedì 19 maggio 2025 una giornata di prevenzione e informazione sul rischio cardiovascolare. Nell’ambito delle iniziative promosse dalla fondazione Onda il Policlinico di Messina aderisce alla Giornata aperta prevenzione cardiovascolare con le unità di Diabetologia e Cardiologia che promuovono una giornata dedicata alle donne di età compresa tra i 40 e gli 80 anni.

Al mattino dalle 10 alle 11 un seminario online sul Rischio Cardiovascolare nella donna con diabete mellito; mentre il pomeriggio – nell’Unità di Cardiologia del Padiglione E – dalle 14:30 alle 17:30 sarà possibile effettuare una consulenza sul rischio cardiovascolare. Per aderire chiamare il numero 090 2213488.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tali patologie sono responsabili del 31 per cento dei decessi annui e il tasso di mortalità legato a questi disturbi è in aumento, con una stima di 23,3 milioni di morti previste entro il 2030.

“Nell’anno del nostro ventennale, promuoviamo questo Open day con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione che rappresenta la strategia più efficace per ridurre il rischio di patologia e mortalità nelle malattie cardiovascolari.” dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets. “Infatti, la maggior parte dei problemi cardiaci tende a svilupparsi lentamente, nel corso di molti anni. Spesso, i danni alle arterie, che sono la causa principale di infarti e ictus, sono legati a dimenticanze, seppur piccole, che si protraggono nel corso della vita. Tuttavia, con l’adozione di corrette strategie preventive e di piccoli accorgimenti, è possibile porvi rimedio, diminuendo quindi il rischio cardiovascolare”.