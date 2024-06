Policlinico, Santonocito è il nuovo direttore generale: “Tante priorità da affrontare”

Le prime parole del dirigente, formalmente insediatosi e guida dell'azienda ospedaliera universitaria per i prossimi tre anni

MESSINA – “Sono tante le priorità da affrontare che già in questi mesi di commissariamento al Policlinico abbiamo riscontrato e su cui stiamo lavorando”. Sono queste le prime parole pronunciate da Giorgio Giulio Santonocito, che ieri, venerdì 21 giugno, si è formalmente insediato nel ruolo di direttore generale dell’Aou “G. Martino”. All’azienda ospedaliera universitaria è arrivata, quindi, la notifica del decreto di nomina. Santonocito guiderà l’ospedale per i prossimi tre anni.

E ha affermato: “Ringrazio il presidente Schifani e l’assessora alla salute Giovanna Volo per la fiducia confermata e sono grato per la preziosa sinergia instaurata fin dal mio arrivo con la rettrice Giovanna Spatari. Assicuro che porrò il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi di crescita e sviluppo che questa azienda merita”.

