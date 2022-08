Polistena, due persone denunciate a piede libero per incendio di rifiuti e sterpaglie - Tempostretto

Deferiti un imprenditore agricolo del Cosentino residente nella cittadina tirrenica e un ragazzo colto sul fatto nei pressi di un noto esercizio commerciale

TAURIANOVA – Carabinieri della Compagnia di Taurianova in azione anche in questi giorni, per stroncare sul nascere l’azione dei piromani.

In particolare, un imprenditore agricolo del Cosentino residente a Polistena è stato sorpreso dai militari mentre appiccava il fuoco a una serie di materiali – rifiuti non pericolosi -: scongiurato grazie al tempestivo intervento dell’Arma ogni possibile danno all’ecosistema, l’uomo è stato denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 comma 3 del “Codice dell’ambiente”).

Colto in flagranza, poi, un ragazzo di Cinquefrondi intento a dare alle fiamme delle sterpaglie collocate in un terreno nelle vicinanze di un noto esercizio commerciale a Polistena, deferendolo per il reato di cui all’art. 423 del codice penale, preservando di conseguenza l’incolumità delle persone e l’integrità della struttura.

