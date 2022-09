Politiche 2022, a Reggio Calabria il Pd "schiera" Letta, Speranza e Bersani il 17 in piazza Duomo - Tempostretto

L'appuntamento è fissato per le 18,30. In campo per Italia democratica e progressista i segretari nazionali di Partito democratico e Articolo 1

REGGIO CALABRIA – Dopo una campagna elettorale che per certi versi si potrebbe dire in Calabria “in tono minore” – soprattutto rispetto a quanto messo in campo da militanti e dirigenti locali, più che dei candidati -, il Partito democratico finalmente cala l’asso.

Anzi, no: gli assi.

Perché, come da infografica, alle 18,30 di sabato prossimo 17 settembre saranno simultaneamente di scena nella centralissima piazza Duomo – come sempre all’insegna della lista Italia democratica e progressista di cui i piddini sono il motore principale insieme ad Articolo 1, e come sempre all’insegna dello slogan Scegli – il segretario nazionale dello stesso Pd ed ex presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta, il segretario nazionale di Articolo 1 e ministro della Salute in carica Roberto Speranza e il carismatico big di Articolo 1 Pierluigi Bersani, già presidente del Consiglio in pectore ed ex segretario nazionale del Partito democratico.

In una campagna elettorale di questo tipo, e alla luce delle tante cose che sono state dette e scritte, risulta peraltro assolutamente emblematica la scelta di una “piazza d’armi” come la vasta piazza Duomo: una sorta di plastica prova di forza nella mobilitazione di militanti e simpatizzanti e nella raccolta dei suffragi; quantomeno, di quelli potenziali.

Articoli correlati