Barcellona, ruba gasolio alla ditta per cui lavora: autista denunciato

Un autista di autoarticolati, dipendente di una ditta privata che si occupa di consegnare carburanti, è stato denunciato per furto dalla Polizia Stradale di Barcellona, che ho la fermato durante un controllo sulla A 20, all'altezza di Rometta.

L'uomo era a bordo della sua tuo privata, dove nel portabagagli gli agenti hanno trovato 85 litri di gasolio distribuiti in bidoni con un annaffiatoio, un tubo in gomma e un bocchettone in metallo. Il barcellonese ha ammesso di aver sottratto il gasolio alla ditta. E' stato perciò denunciato per furto e l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo perché non era assicurata.

Il gasolio è stato restituito al proprietario.