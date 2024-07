Polizia municipale: intensificati controlli autovelox e scout per una settimana

Focus sulla sicurezza stradale e il rispetto delle norme di sosta

MESSINA – Il Comando della Polizia municipale ha disposto una serie di controlli mirati sulla velocità e il rispetto dei divieti di sosta in diverse zone della città, a partire da oggi, lunedì 8 luglio, fino a domenica 14 luglio 2024. L’obiettivo è quello di prevenire incidenti stradali e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

I servizi di controllo della velocità con autovelox saranno effettuati sulla Strada Statale 114 Giampilieri, la Strada Statale 113 San Saba, Spartà e Mortelle, la via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea, il viale Giostra, la Strada Statale 114 Pistunina, Galati, Briga Marina e Giampilieri Marina. Parallelamente, il dispositivo “Scout” verrà impiegato per il monitoraggio del rispetto dei divieti di sosta in aree strategiche come la Strada Statale 114, via Marco Polo, viale S. Martino, via Industriale, via La Farina, piazza Duomo, viale della Libertà, viale Boccetta, via Palermo, corso Garibaldi e piazza della Repubblica.

Il Comando della Polizia municipale raccomanda agli automobilisti il pieno rispetto dei limiti di velocità e delle regole della circolazione stradale, evitando in particolare la sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali. Tali comportamenti scorretti, infatti, rappresentano una delle principali cause di incidenti stradali, con gravi conseguenze per la sicurezza di tutti. L’intensificazione dei controlli rientra in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto delle infrazioni al Codice della strada, al fine di tutelare la incolumità pubblica e promuovere una guida più responsabile e consapevole.