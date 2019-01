Nasconde marijuana e soldi nelle mutande. Arrestato un 29enne

BARCELLONA e MESSINA - Gli agenti del commissariato di Barcellona hanno arrestato un 29enne che aveva nascosto nella biancheria intima due confezioni con dieci grammi di marijuana e 225 euro. In casa aveva un grinder ed un bilancino di precisione.

I poliziotti delle Volanti della Questura di Messina, invece, hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 grammi di marijuana recuperata nell’abitazione di un 19enne, occultata in una scatola in plastica all’interno dell’armadio della sua camera da letto. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati, inoltre, un grinder utilizzato per tritare la sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e della carta stagnola per il confezionamento in dosi. Il ragazzo è stato posto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Gli operatori procedevano pertanto all’arresto del giovane per il reato di detenzione ai fini di spaccio dandone comunicazione immediata all’Autorità Giudiziaria competente che ne disponeva la sottoposizione agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo. Assicurato alla giustizia, sempre per lo stesso reato, anche un ventinovenne barcellonese A procedere gli agenti del Commissariato di P.S. di Barcellona P.G., che a seguito di perquisizione personale hanno rinvenuto, occultati nella biancheria intima dell’uomo, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quel comune, due involucri in cellophane contenenti circa 10 grammi di marijuana e la somma di denaro pari ad € 225,00. Trovati, altresì, presso la sua abitazione