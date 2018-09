Centro abusivo di rottamazione a Barcellona. Tre denunce

La Polizia Stradale di Barcellona ha scoperto un centro abusivo di rottamazione veicoli, che non aveva alcuna autorizzazione e non rispettava le misure previste per la tipologia di rifiuto. Nel cortile erano parcheggiate, tra le altre, undici autovetture risultate già demolite in due centri di Catania e cancellate dal pubblico registro automobilistico. A insaputa dei proprietari, ne prelevavano pezzi di ricambio da rivendere.

Le undici macchine sono state sequestrate, mentre sono stati denunciati e sanzionati i rappresentati legali del centro abusivo di Barcellona e dei due centri di Catania.