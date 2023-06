Ponte del 2 giugno con l'instabilità pomeridiana, rischio temporali su Messina? - Tempostretto

Le previsioni meteo di questo lungo weekend d'inizio giugno

Sarà un ponte del 2 giugno all’insegna di un tempo sostanzialmente più stabile e soleggiato, specie durante la mattina, ma che sarà disturbato dall’instabilità pomeridiana, con lo scoppio di improvvisi temporali di calore sui rilievi che circondano lo Stretto di Messina. Tutto a causa della mancanza di una solida figura anticiclonica sul Mediterraneo, capace di garantire una certa stabilità.

L’aumento delle temperature massime sta favorendo un maggior accumulo di energia, sotto forma di calore, nei bassi strati. Quest’aria calda e umida che stagna nei bassi strati, al primo piccolo refolo di aria leggermente più fresca e secca in quota, si converte da “energia potenziale” in “energia cinetica”, attraverso lo sviluppo dei temporali di calore.

Attraverso questa trasformazione si vengono a determinare importanti scambi di calore per convezione nell’atmosfera, che si traducono nella rapida formazione di temporali sulle aree montuose interne, e nelle prime ore del mattino pure in mare (visto che di notte il mare diventa più caldo della terra ferma).

Tanti temporali di calore in settimana

In pratica l’intenso riscaldamento del suolo crea delle grosse bolle d’aria più calda, rispetto a quella circostante. Tali bolle di aria calda tendono a salire verso l’alto andandosi a raffreddare negli strati superiori della troposfera, condensando gran parte del vapore acqueo in esse contenuto.

Si vengono così a creare le cosiddette “termiche“, intense correnti ascensionali (possono superare gli 80 km/h di velocità) che si espandono verso gli strati più alti della troposfera, anche sopra i 10-12 km alle nostre latitudini. Durante la giornata, il movimento ascendente delle masse d’aria, legato alle “termiche“, e l’instabilità atmosferica aumentano in modo sensibile. Tale situazione favorisce l’addensamento di masse cumuliformi, le parti superiori si innalzano sempre più, mentre le basi si anneriscono.

In questa fase la nube comincia ad assumere la forma di un grosso cumulo congesto che si evolve in cumulonembo (spunta la classica incudine ghiacciata lungo la sommità del cumulonembo), con la classica incudine e la sommità caratterizzata da nubi ghiacciate di tipo cirriforme. Proprio in questo momento nasce il temporale, il quale avanza lungo la direzione media dei venti prevalenti nella media atmosfera, attorno i 5000-6000 metri di quota.

Possibili temporali sul capoluogo?

Negli ultimi giorni i rovesci temporaleschi hanno interessato in maniera disomogenea (caratteristica delle precipitazioni convettive) un po’ tutta la provincia, dall’area nebroidea fino alla riviera ionica, con rovesci anche molto intensi sui monti, tra Peloritani e Nebrodi (rigeneranti per gli ecosistemi locali, dove la pioggia latitava ormai da maggio).

Ancient Greek theatre in Taormina on background of Etna Volcano, Italy. Taormina located in Metropolitan City of Messina, on east coast of island of Sicily.

Sia domani, Festa della Repubblica, che sabato 3 giugno, la festa della Madonna della Lettera, il capoluogo dovrebbe essere risparmiato da questi temporali che si formeranno sui rilievi che contornano lo Stretto di Messina, anche se non si può escludere qualche locale sconfinamento sulla zona sud, e sulla costa, sia ionica che tirrenica. Parliamo comunque di rischio, anche molto basso e localizzato, in rapido esaurimento dalla serata.

Attenzione all’aumento delle temperature massime

Le temperature massime nel weekend subiranno un ulteriore aumento, con valori massimi che potranno raggiungere pure i +25°C +26°C in città, anche se il clima sarà addolcito dalle immancabili brezze termiche, presenti lungo tutta l’area costiera. Le temperature minime, durante le ore notturne, scenderanno sotto la soglia dei +18°C +19°C.