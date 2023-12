Ponte, il governo rimodula i fondi. Barbagallo (Pd): "Scippano risorse a Sicilia e Calabria" - Tempostretto

Si prevede una riduzione degli oneri a carico dello Stato. Per Lombardo (Mpa), "Salvini ci crede davvero"

Il governo rimodula i fondi per il ponte sullo Stretto. Con un quarto emendamento sulla legge di bilancio, si prevede una riduzione degli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi su un totale di circa 11,6 miliardi. Le risorse vengono recuperate dal Fondo di sviluppo e coesione: 1.600 dalla quota destinata alle Regioni Calabria e Sicilia (fonte Ansa). Per il fondatore del Mpa ed ex presidente della Regione Raffaele Lombardo il ministro Salvini ci crede fino in fondo: “Dal momento della fondazione del Mpa abbiamo creduto nel Ponte sullo Stretto come scommessa e speranza per un futuro di sviluppo e di benessere, come sfida ai nostri vizi, come impegno per un’assunzione di responsabilità, presupposto essenziale per una politica autonomistica che valorizzi finalmente lo Statuto. Vediamo che Matteo Salvini ci crede e fino in fondo. E con lui il governo presieduto da Giorgia Meloni. Bene, molto bene! Le risorse per completare il sistema infrastrutturale verranno, se lo vorremo. Oggi è la sconfitta dei ricattucci, delle minaccette e delle squallide manovre”.

Di diverso avviso Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito democratico e capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera dei deputati: “Ponte forse, ma intanto scippano risorse a Sicilia e Calabria! Ecco svelato il ‘bluff” di Meloni, Salvini & Co. che dopo mesi di propaganda, riesumando progetti anacronistici e società decotte, senza mai dire da dove intendevano pescare le ingenti risorse necessarie, oggi con un emendamento getta definitivamente la maschera. Questi signori pensano di potere realizzare un’opera di interesse nazionale rimodulando i fondi di coesione per Sicilia e Calabria e riducendo gli oneri a carico dello Stato. Un autentico furto per Calabria e Sicilia che già erano state penalizzate dalle revisione del Pnrr, con l’esclusione di numerosi progetti che – bugiardamente aveva assicurato il governo– sarebbero stati garantiti dallo stesso Fsc. Il più classico dei giochi delle tre carte o, per usare espressioni più care alla cultura di questo governo, una riedizione della storiella dei carri armati di Mussolini”.

