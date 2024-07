Ponte, l’Anac: “Va fissato un termine per l’approvazione”

Il presidente Busia alla Commissione Ambiente della Camera: "Per il progetto esecutivo ci vogliono date certe e trasparenza sui costi"

Ponte sullo Stretto: interviene il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia. Ascoltato in Commissione Ambiente della Camera dei deputati, così si pronuncia il responsabile dell’Autorità nazionale anticorruzione: “Si è capito che il termine del 31 luglio 2024, inizialmente fissato per l’approvazione del progetto esecutivo, è naturalmente irrealistico e va procrastinato. Però nel decreto viene totalmente cancellato e sarebbe opportuno invece fissare un termine: averlo è essenziale per valutare lo svolgimento dell’opera”.

Busia, che ha espresso più volte riserve sull’operazione, invoca pure una visione unitaria nella costruzione della grande opera: “Il ponte deve avere un progetto esecutivo unitariamente considerato. Altrimenti si rischierebbe di approvare singole fasi del progetto senza essere certi che queste fasi vadano a collegarsi l’una con l’altra”. (fonte Ansa).

Da parte sua, invece, l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, esclude il rischio d’incompiuta.

“L’importanza dei controlli da parte della Corte dei conti”

Ma torniamo all’Anac. Per il presidente, altro elemento chiave è la trasparenza in relazione non solo ai tempi ma soprattutto ai costi (circa 14 miliardi): “Se il ministro ha bisogno di più esperti, è giusto che possa avvalersene ma la cosa importante è che l’asseverazione, che ha a che fare con oneri, costi e piano finanziario, sia affidata anche alla Corte dei conti, oltre che al Cipe e alle commissioni parlamentari” (fonte la Repubblica).

