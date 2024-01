“Ponte sì, no, forse”. Confronto con frecciate al vetriolo Accorinti-De Luca-Siracusano AUDIO

"E' volano di altre infrastrutture", "sorgerebbe in un deserto trasportistico", "se dirottano i soldi del Fondo sviluppo e coesione rimarremo quel che siamo". Lo scontro" a L'aria che tira su La 7

LE DICHIARAZIONI DI ACCORINTI: “La forza della nostra protesta è la proposta. Diciamo un no e tanti motivi. Chiediamo solo quello che finora è stato negato alla nostra terra”

MATILDE SIRACUSANO: “Abbiamo l’opportunità di realizzare una grande opera che sarà volano di altre infrastrutture. Significa sviluppo, posti di lavori e turismo, per una zona depressa”

CATENO DE LUCA: “Potrei farvi un lungo elenco dei fabbisogni urgenti della Sicilia per dimostrarvi che se dirottiamo i soldi del Fsc (circa 7 miliardi) per il Ponte rimarremo quel che siamo…”

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Ponte sì, ponte no. Ponte forse. I due ex sindaci di Messina Cateno de Luca e Renato Accorinti si sono confrontati questa mattina in diretta nazionale, il primo in collegamento da Taormina, città in cui è sindaco, il secondo dalla città. Esattamente dal Pilone al quale nel 2002 si arrampicò e vi rimase per un giorno in segno di protesta contro l’infrastruttura. Terza collegata, la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, messinese anche lei, che taglia corto: “Il ponte sullo Stretto è il volano delle altre infrastrutture”.

Accorinti: “La forza delle protesta no ponte”

Felpa rossa con slogan no ponte sul petto, Accorinti ribadisce la sua posizione. Ferma negli anni e che parte dall’impatto ambientale. “Il movimento No Ponte – spiega – è molto maturo. La forza della nostra protesta è la proposta. Non diciamo un no è basta. E’ un no e tanti motivi. Chiediamo solo quello che finora è stato negato alla nostra terra, è stato calpestato insieme ai nostri diritti. I trasporti nel Sud non esistono, i tempi di percorrenza da una parte all’altra della Sicilia arrivano a 13 ore, i porti commerciali, gli aeroporti… Non c’è una ideologia contro il ponte, ma non ha senso se arriva in un deserto trasportistico”.

Siracusano: “Sono dieci anni e più che sentiamo i… benaltristi”

Per Matilde Siracusano “fermo restando le sacrosante premesse di Accorinti, il ponte sarà un acceleratore di tutte le altre infrastrutture. Sono 10 anni e più che sentiamo dire dai benaltristi che in Sicilia e Calabra accorre altro. Vero, ma chi ha governato in questi anni non se ne è occupato e non è stato realizzato nemmeno il ponte. Oggi abbiamo l’opportunità di realizzare una grande opera che come dicevo sarà volano di altre infrastrutture come confermano gli investimenti attuali, ad esempio quelli delle Ferrovie per la velocizzazione dei Treni in Sicilia. Sappiamo bene – conclude Siracusano – che il Ponte è una infrastruttura straordinaria che determinerà sviluppo, posti di lavori e turismo, per una zona depressa. Non possiamo che accogliere questa scelta del Governo con grande entusiasmo. Mi meraviglio di chi cambia posizione in base all’appoggio politico del momento. Renato Accorinti, è stato invece sempre coerente. Una frecciata, per nulla velata anche se non fa il nome, a Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

De Luca: “Non dirottiamo i fondi di sviluppo e coesione per il Ponte”

La replica, altrettanto pepata e poco velata, non si fa attendere: “Io a differenza di altri sono stato sempre eletto a Messina e non in altri territori. Quindi rappresento la città”. Il sindaco di Taormina ed ex di Messina va poi oltre e spiega la sua posizione: “A Messina, per finanziare i progetti che ho realizzato per garantire l’erogazione dell’acqua h 24 – ha esordito – ci vogliono circa 100 milioni di euro e siamo stati bravi, perché nel frattempo circa 50 milioni li abbiamo avuto finanziati partecipando a bandi in modo mirato. Se destiniamo il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) per finanziare il Ponte sullo stretto di Messina dove prenderemo i circa 3 miliardi di euro per risolvere la crisi idrica in Sicilia, compresi i 50 milioni che mancano per la sola città di Messina?”.

De Luca dice di non condividere la strategia politica del Governo nazionale (leggi Salvini) in merito al finanziamento dell’Infrastruttura, nei confronti della quale non avrebbe pregiudizi (prima era a favore). Il riferimento è al dirottamento di fondi che potrebbero essere utili per l’Isola. “Potrei farvi un lungo elenco dei fabbisogni urgenti della Sicilia – conclude Cateno De Luca – per dimostrarvi che senza i soldi del Fsc (circa 7 miliardi) rimarremo quel che siamo…”.