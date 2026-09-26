 Ponte sullo Stretto, via all'istruttoria al Cipess

Ponte sullo Stretto, via all’istruttoria al Cipess

Redazione

Ponte sullo Stretto, via all’istruttoria al Cipess

sabato 26 Settembre 2026 - 11:14

L'ingegner Valerio Mele nuovo direttore operativo di Anas

Dal prossimo 1° ottobre il direttore tecnico della Stretto di Messina, Valerio Mele, assumerà l’incarco di direttore operativo alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato di Anas, ruolo di massimo vertice tecnico dell’Azienda. L’ingegner Mele negli ultimi tre anni ha acquisito una  grande esperienza maturata nella gestione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina.

Il nuovo incarico coincide con l’avvio nei prossimi giorni dell’istruttoria al Cipess, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto.

Il nuovo incarico in Anas è stato deciso e condiviso da tempo e la Stretto di Messina ha già acquisito le risorse tecniche necessarie per la realizzazione del ponte che ha recentemente ottenuto il parere favorevole da parte dell’Art e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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